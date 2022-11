Queijo quente com Serra da Canastra é um dos destaques do Festival Fartura

De 8 e 27 de novembro acontece a edição 2022 do Festival Fartura Gastronomia . Desta vez, o evento integra a programação da Temporada Fartura, que acontece em todo o país – e também em Portugal – para celebrar a gastronomia brasileira. Confira aqui a programação completa.

Além de aulas ao vivo, palestras e uma programação completa de gastronomia, o festival traz também ingredientes e receitas dos mais diversos chefs e regiões brasileiras. Um dos destaques da edição em São Paulo, que acontece nos dias 19 e 20/11 no Jockey Clube, é o famoso queijo quente da padaria paulista Na Fila do Pão. O lanche de sabores mineiros não economiza no queijo e é recheado com Canastra da Roça da Cidade, mussarela Roni e Queijo do Reino Palmyra.

“Foi um dos primeiros lanches que nós criamos, até porque é um lanche que representa muito Minas Gerais, e eu sou de Brumadinho. Quando nós pensamos na elaboração desse lanche, logo imaginei: ‘bom, se é pra ser um queijo quente, tem que ser um queijo quente de respeito'”, conta o chef Diêgo Penido sobre a seleção especial de ingredientes. “A mussarela dá o puxa que a gente ama, o queijo do reino traz aquele sabor bem marcante, com um umami muito presente e característico, e o queijo canastra traz uma picância para o lanche”, ressalta.

O resultado é um pão tostadinho com uma caramelização caprichada, garantindo crocância para o lanche. A sugestão do chef é servir com uma geleia de cebola – aliás, todos os produtos usados no lanche estão disponíveis para venda Na Fila do Pão.

Confira o passo a passo da receita compartilhada pelo chef Diêgo Penido.

QUEIJO QUENTE NA FILA DO PÃO

Ingredientes

1 pão brioche

Manteiga para tostar

50 gramas de queijo Roça da Cidade

50 gramas de queijo mussarela Roni

50 gramas de queijo do Reino Palmyra

Modo de preparo

1. Corte o brioche em fatias de aproximadamente 2 cm. É importantíssimo usar um brioche de boa qualidade.

2. Passe manteiga em todos os lados da fatia, na parte de dentro e de fora. Isso garante uma caramelização e suculência maior para o lanche.

3. Rale os seus queijos para formar o blend: nós usamos queijo da canastra Roça da Cidade, queijo mussarela Roni e queijo do Reino Palmyra.

4. Monte o sanduíche com aproximadamente 150g do blend de queijos e feche com a outra fatia.

5. Leve para uma chapa bem quente e sele o pão dos dois lados.

6. Agora, o pulo do gato: pingue uma gotinha de água na chapa e tampe para abafar o sanduíche. Assim, é possível garantir que os queijos vão derreter por igual.

7. Sele rapidamente dos dois lados antes de servir.