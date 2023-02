Pudim de gengibre é receita para variar o cardápio de sobremesas

O pudim é daquelas sobremesas para servir quando há uma necessidade de agradar paladares diversos. Afinal, quem é que não aprecia a cremosidade de um tradicional pudim de leite? Mas, apesar dos doces clássicos serem uma opção certeira para finalizar uma refeição com chave de ouro, trazer pitadas diferentes pode ser uma boa forma de surpreender à mesa.

O gengibre, além de ser um ingrediente com inúmeros benefícios para a saúde, é também uma raiz que faz receitas brilharem – e não só as salgadas. Nessa receita de pudim de gengibre do chef Adriano Akkari, do Melhor Pudim do Mundo, ele traz uma pitada de personalidade e sabor acentuado, cortando o sabor excessivamente doce da sobremesa.

Abaixo, o chef dá o passo a passo para acrescentar esse ingrediente em sua famosa receita, e ainda ensina alguns truques para acertar na calda e no preparo de um pudim perfeito!

Receita de pudim de gengibre

*Receita do chef Adriano Akkari, do Melhor Pudim do Mundo)

Rendimento: 1 pudim grande (1100g)

Tempo de preparo: 1h40 + tempo de geladeira

Ingredientes

Para a calda de açúcar

1 xícara de açúcar;

½ xícara de água.

Para o pudim

2 latas de leite condensado;

2 latas de leite (mesma medida da lata de leite condensado);

4 gemas;

40 gramas de gengibre em conserva.

Modo de preparo



Prepare a calda de açúcar

Derreta o açúcar na panela até ficar com cor de caramelo, acrescente a água e deixe engrossar. Importante não deixar no fogo alto para não queimar. Despeje a calda no recipiente que será feito o pudim.

Prepare o pudim

Primeiro, passe a gema na peneira, depois acrescente o leite condensado, o leite e misture – a sugestão é bater à mão com um fouet. Adicione 40 gramas de gengibre em conserva à mistura e bata no liquidificador. Coloque a mistura em uma assadeira ou fôrma forneável de sua preferência já deve com a calda. Deixe em banho maria e leve ao forno baixo (cerca de 165ºC, dependendo do forno) por 1h20. Retire do forno e mantenha na geladeira por 6 horas. Após esse período, o pudim estará pronto para ser consumido, basta virar em um prato grande e servir.