Testamos: receita de mousse de chocolate saudável com 2 ingredientes

Já imaginou preparar uma mousse de chocolate com apenas dois ingredientes? E se um deles for maçã? Pode parecer impossível, mas essa receita existe e é uma opção mais saudável – e também vegana! – para quem não abandona o doce no dia a dia.

Trouxemos o modo de preparo e fizemos o teste para descobrir se ela é realmente boa! Confira:

Ingredientes

6 maçãs gala médias

400g de chocolate meio amargo (ou amargo)

Cacau em pó (a gosto)

Açúcar (a gosto e opcional)

Modo de preparo:

Descasque e pique as maçãs em pedaços menores. Coloque as maçãs em uma panela e cubra com água Ligue o fogo médio e espere as maçãs ficarem macias – por volta de 15 minutos Escorra a água do cozimento e reserve a fruta Derreta o chocolate no microondas, esquentando de 30 em 30 segundos, ou no banho maria Coloque as maçãs e o chocolate no liquidificador e bata até obter um resultado liso e homogêneo. Se usar açúcar, adicione ele nesse momento Transfira a mousse para uma forma untada, preferencialmente com fundo removível Deixe na geladeira por pelo menos 4 horas Quando a massa estiver firma, desenforme e polvilhe cacau em pó por cima

Afinal, a mousse de chocolate feito com maçã é boa mesmo?

Se você imaginava que o gosto ficaria não muito agradável, está enganado! Essa mousse tem textura cremosa, garantida pela maçã, e um sabor delicioso, realçando o chocolate.

Para quem torceu o nariz por ser uma sobremesa feita com fruta, vale dar uma chance para se surpreender! Mas vale uma dica: quem prefere o gosto mais docinho, pode acrescentar açúcar na receita, porque o resultado do preparo não é muito doce.

*Receita de Rafael Figueredo (@veganorafa)

