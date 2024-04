5 receitas com abacate para variar o cardápio de forma saudável

Rico em nutrientes, saboroso e versátil na cozinha: o abacate é um dos ingredientes para ter sempre em casa! Para quem não sabe muito bem como prepará-lo, trazemos aqui receitas com abacate que vão deixar seu cardápio semanal mais rico e nutritivo.

Versatilidade na cozinha

Seja cru, em saladas, sanduíches ou wraps, cozido em sopas e purês, ou até mesmo em sobremesas como mousses, o abacate se adapta a diversos paladares e receitas. Sua cremosidade natural enriquece molhos e acompanhamentos, enquanto o óleo extraído da fruta enriquece pratos e hidrata pele e cabelos.

Benefícios do abacate para a saúde

No quesito saúde, o abacate se destaca como um superalimento. Rico em gorduras boas, como as monoinsaturadas e poli-insaturadas, ele auxilia na redução do colesterol ruim (LDL) e aumenta o colesterol bom (HDL), protegendo o coração. As fibras presentes na fruta garantem uma digestão saudável, regulam o intestino e promovem saciedade, auxiliando no controle do peso.

Vitamina A, C, E, K, B6, potássio, magnésio e fósforo são apenas alguns dos nutrientes que compõem o abacate, essenciais para diversas funções do organismo. Além disso, seus poderosos antioxidantes combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e doenças crônicas.

É importante lembrar que, por ser rico em calorias, o consumo do abacate deve ser moderado, principalmente para quem está controlando o peso.

Receitas com abacate

Guacamole clássica

Ingredientes:

1 abacate maduro

1/2 cebola roxa picada

1 tomate picado

1/4 xícara de coentro fresco picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta a gosto

Nachos ou tortilhas para servir

Modo de preparo:

Amasse o abacate maduro com um garfo até obter um purê cremoso. Adicione a cebola roxa picada, o tomate picado, o coentro fresco picado, o suco de limão, sal e pimenta a gosto. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Sirva imediatamente com nachos ou tortilhas.

Salada caprese com abacate

Ingredientes:

2 tomates frescos em rodelas

200g de mussarela de búfala em fatias

1/2 abacate maduro em fatias

Folhas de manjericão fresco

Azeite extra virgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Disponha as rodelas de tomate em um prato. Sobreponha as fatias de mussarela de búfala sobre os tomates. Adicione as fatias de abacate por cima. Decore com folhas de manjericão fresco. Regue com azeite extra virgem, sal e pimenta a gosto. Sirva gelada e impressione seus convidados.

Sanduíche de abacate com ovo poché

Ingredientes:

2 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro amassado

2 ovos

Vinagre branco

Sal e pimenta a gosto

Rúcula, tomate seco ou bacon crocante (opcional)

Modo de preparo:

Espalhe o purê de abacate nas fatias de pão integral. Para preparar o ovo poché, aqueça água em uma panela pequena com um pouco de vinagre branco. Quando a água estiver fervendo, quebre um ovo em um ramequim e deslize-o cuidadosamente na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos, ou até que a clara esteja cozida e a gema ainda esteja mole. Retire o ovo poché da água com uma escumadeira e coloque-o sobre o pão com o purê de abacate. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione rúcula, tomate seco ou bacon crocante (opcional) para um toque extra de sabor. Sirva imediatamente.

Smoothie cremoso de abacate e banana

Ingredientes:

1/2 abacate maduro congelado

1 banana congelada

1 xícara de leite vegetal (de amêndoas, coco ou aveia)

1 colher de sopa de chia ou linhaça

1 colher de mel (opcional)

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma textura cremosa e homogênea. Se necessário, adicione mais leite vegetal ou água para ajustar a consistência do smoothie. Decore com frutas frescas (opcional) e aproveite!

Mousse de chocolate com abacate

Ingredientes:

1/2 abacate maduro

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 banana congelada

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Mel ou agave a gosto (opcional)

Modo de preparo:



Corte o abacate maduro ao meio e retire o caroço. Com uma colher, retire a polpa do abacate e coloque-a no liquidificador. Adicione o cacau em pó, a banana congelada, o óleo de coco e o extrato de baunilha ao liquidificador. Bata todos os ingredientes até obter uma mistura lisa e cremosa. Prove e adicione mel ou agave a gosto, se desejar um sabor mais doce. Despeje o mousse de chocolate com abacate em potinhos individuais ou em um recipiente maior. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Decore com raspas de chocolate, nibs de cacau ou frutas frescas antes de servir (opcional).

