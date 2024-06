Menu fácil para um jantar de Dia dos Namorados

Preparar em casa um jantar de Dia dos Namorados pode ser uma boa pedida não só para evitar filas quilométricas na data, mas também pode ser um jeito de criar um momento especial a dois.

Para quem não tem muita habilidade na cozinha, trazemos a seguir receitas fáceis de preparar e com cara de menu sofisticado de restaurante. Vale preparar sozinho para seu amor ou até cozinhar a dois, que tal?

Receitas para um menu especial de Dia dos Namorados

Para começar, o carpaccio de salmão com manga e maracujá propõe uma explosão de sabores frescos e exóticos para começar a noite com chave de ouro.

Já no principal, o filé mignon feito com molho de vinho e servido com batatas é um clássico atemporal que nunca sai de moda – perfeito para quem aprecia um sabor mais tradicional. De sobremesa, a mousse clássica de chocolate é irresistível para finalizar o jantar com um toque de doçura.

Entrada : Carpaccio de salmão com manga e molho de maracujá

Ingredientes

200g de salmão fresco em fatias finas

1 manga madura cortada em fatias finas (também pode ser kiwi ou abacaxi)

1/2 cebola roxa picada em tiras finas

Suco de 1 maracujá

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de mel

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Disponha as fatias de salmão em um prato e tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as fatias de manga e cebola roxa sobre o salmão. Em um recipiente, misture o suco de maracujá, o azeite de oliva, o mel, sal e pimenta do reino. Regue o carpaccio com o molho de maracujá e sirva imediatamente. Dica: Para um toque especial, decore o carpaccio com folhas de hortelã fresca ou gergelim torrado.

Prato principal : Filé mignon ao molho de vinho tinto com batatas gratinadas

Ingredientes

2 filés mignon

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de vinho tinto seco

1/2 xícara de caldo de carne

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Batatas para gratinar (cortadas em fatias finas)

Creme de leite fresco

Queijo parmesão ralado para finalizar

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Prepare a carne: Tempere os filés mignon com sal e pimenta-do-reino. Aqueça um pouco de azeite de oliva em uma frigideira e grelhe os filés mignon por cerca de 3 minutos de cada lado, ou até dourar. Retire os filés da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o vinho tinto seco e deixe reduzir pela metade. Acrescente o caldo de carne e cozinhe por mais 5 minutos. Em uma tigela pequena, misture a manteiga e a farinha de trigo até formar uma pasta. Adicione a pasta de manteiga ao molho de vinho tinto e mexa até engrossar. Volte os filés mignon para a frigideira e regue com o molho.

Prepare as batatas gratinadas: disponha as fatias em um refratário, regue com creme de leite fresco e tempere com sal, pimenta do reino e noz-moscada. Cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos. Retire o papel alumínio e polvilhe com queijo parmesão ralado. Volte ao forno por mais 10 minutos, ou até dourar o queijo. Sirva os filés mignon ao molho de vinho tinto com as batatas gratinadas.

Sobremesa : Mousse de chocolate cremosa

Ingredientes

200g de chocolate amargo picado

4 ovos

1/2 xícara de açúcar

1 pitada de sal

Creme de leite fresco batido em chantilly para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Separe as gemas das claras dos ovos. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até formar um creme claro e fofo. Adicione o chocolate derretido e misture bem. Em outra tigela, bata as claras em neve com uma pitada de sal até ficarem firmes. Incorpore delicadamente as claras em neve à mistura de chocolate e gemas, mexendo com uma espátula até ficar homogêneo. Divida o mousse em taças ou potinhos individuais e leve à geladeira por pelo menos 2 horas para firmar. Na hora de servir, decore o mousse de chocolate com chantilly e raspas de chocolate, se desejar.

Continua após a publicidade