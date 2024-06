Dia dos Namorados: 5 atividades para curtir a data gastando pouco

Com a chegada do Dia dos Namorados, grande parte dos casais começa a planejar o que fazer durante a data. Contudo, àqueles que optam por programas mais tradicionais, como jantar em restaurantes, acabam se deparando com preços exorbitantes, grandes filas de espera e a lotação da maioria dos estabelecimentos. Nem precisamos dizer que isso, certamente, quebra um pouco do tão desejado clima de romance, né? Por isso, separamos algumas ideias de passeios simples (porém intimistas) para quem deseja celebrar o Dia dos Namorados gastando pouco. Confira:

1. Piquenique no Parque

Não há erros quando o assunto são piqueniques no parque. Prepare uma cesta com lanches caseiros, frutas, sanduíches e uma garrafa de suco ou vinho. Depois, é só escolher um parque bonito em sua cidade. Leve uma toalha e aproveite a natureza enquanto desfruta de uma refeição ao ar livre, sem se preocupar com reservas ou cardápios caros. Aqui, o foco definitivamente está em vocês dois.

2. Caminhada ou trilha

Ainda na linha de passeios em meio à natureza, que tal apostar em uma caminhada ou trilha? Além de relaxantes, tais ambientes propiciam uma total desconexão das obrigações da rotina. Portanto, reserve esse tempo para caminhar de mãos dadas, realizar o famoso contato visual e estar presente sem as constantes distrações do dia a dia.

Mesmo que não tenha uma reserva natural em mente, até mesmo explorar uma área da cidade que vocês ainda não conhecem pode ser extremamente divertido. O que realmente conta é acumular experiências prazerosas a dois.

Para quem mora em São Paulo, separamos alguns parques e trilhas perfeitos para a atividade:

Aqui, destacamos a Trilha da Vida, que é realizada de olhos vendados, com o auxílio de um monitor. Com apenas 65 metros, o isolamento da visão acaba possibilitando que os visitantes tenham um contato maior com os próprios sentidos, percebendo atentamente os sons e odores da mata.

Para os casais mais aventureiros, recomendamos a Trilha do Pai do Zé, que exige um bom condicionamento físico. Lá, você encontrará subidas sinuosas em um percurso que dura, em média, 2h30. Contudo, o esforço vale totalmente a pena: ao final do trajeto, os corajosos são presenteados com uma deslumbrante vista panorâmica da cidade.

Caso queira mais informações acerca das outras trilhas (como horário de funcionamento e contratação de guia), acesse os portais oficiais de suas respectivas reservas naturais, visto que a programação tende a mudar com certa frequência. Acima, deixamos os links para acessar cada uma delas!

3. Sessão de Cinema em Casa

Não tem coisa mais gostosa e romântica do que transformar a nossa sala em uma verdadeira sala de cinema. Prepare pipoca, escolha filmes que ambos gostem ou que tenham significado para o casal, e aproveitem a companhia um do outro.

Precisa de uma ajuda para selecionar as melhores produções? Em CLAUDIA, nós separamos uma lista com os longas ideais para assistir no Dia dos Namorados.

4. Visita a Museus ou Exposições Gratuitas

Os casais que adoram compartilhar experiências intelectuais certamente irão adorar visitar museus ou galerias de arte na cidade. A boa notícia? Muitos deles oferecem programações culturais gratuitas. Aqui vão algumas sugestões:

Arte Desenvolvida (Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo) – todos os dias, exceto terças-feiras, das 9h às 20h

Até 5 de agosto, a exposição possibilita que os visitantes explorem o Brasil do século XX. Com mais de 130 peças produzidas entre as décadas de 1930 e 1980 por mais de 40 artistas, a instalação traz trabalhos de grandes artistas como Anna Bella Geiger, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, entre outros.

Rio de Janeiro, XIX – XXI (Casa Museu Ema Klabin) – Visitas livres de quarta a domingo das 11h às 17h, com permanência até às 18h

A exposição Rio de Janeiro, XIX – XXI apresenta, pela primeira vez, uma das primeiras coleções de gravuras sobre a cidade maravilhosa publicados na Europa. Além disso, conta com intervenções criadas pelo artista PV Dias que questionam a passividade das imagens. Em cartaz até 11 de agosto.

In-Edit Brasil – Diversos espaços

De 12 a 23 de junho, acontece o In-Edit – Festival Internacional do Documentário Musical, em inúmeros espaços. A mostra, além de gratuita, é perfeita para os casais apaixonados por música. Confira a programação completa no site oficial do evento.

5. Noite de jogos temática

Fazer noites de jogos é uma atividade clássica para muitos casais. As opções são infinitas, e vão desde jogos de tabuleiro e cartas até videogames. Mas para manter a programação a um baixo custo, e dar um ar criativo para a ocasião, que tal apostar em games que testem o quanto vocês se conhecem? Os jogos a seguir, além de ótimos para o autoconhecimento do casal, possibilitam enriquecer a parceria:

Eu te desafio – Casal

Eu te desafio - casal: 100 propostas para fortalecer o amor e a conexão no relacionamento Compre agora: Amazon - R$ 38,40

Neste livro-caixinha, você é convidado a cuidar mais da sua relação. As propostas das 100 cartas desta obra ajudam você a desenvolver mais empatia e conexão com seu par, a alinhar os propósitos e as expectativas do casal, a criar mais proximidade e parceria, a desenvolver uma comunicação não violenta, assim como o respeito mútuo.

Puxa conversa

Neste livro em forma de caixinha estão 100 cartas com perguntas reflexivas sobre a relação do casal. Elas abordam temas afetivos/sexuais, suas histórias e seus padrões de relacionamento. Um jeito gostoso e envolvente para falar de amor, sexo, erotismo, paixão, e de toda a complexidade de que se constitui uma relação.

