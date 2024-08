Receita de focaccia para um date aconchegante com as amigas

Receber as amigas em casa é uma das partes mais prazerosas da vida adulta, concorda? Quem também é fã de receber é Larissa Januário, que, em parceria com a Daki, nos ensina o passo a passo de uma focaccia caseira com tapenade e uvas assadas. A receita exige um pouco de organização no preparo, mas o resultado é daqueles de arrancar elogios de todos na mesa! Confira:

Receita de Focaccia com tapenade e uvas assadas

Tempo de preparo: 2h

Rendimento: 6 a 8 pessoas

Ingredientes (lista de compras)

Para a focaccia



340g de água

5g fermento biológico seco

10g de açúcar

10g de azeite de oliva

500g farinha de trigo tipo 00 (a normal funciona também)

10g de sal grosso

Para a tapenade



400g de azeitonas pretas sem caroço

40g de alcaparras

2 dentes de alho

4 filés de anchovas

Raspas e suco de 1 limão

Pimenta-preta moída na hora a gosto

Azeite suficiente para cobrir tudo

Para as uvas assadas



600g de uva vitória black sem sementes

3 cebolas roxas descascadas e cortadas em gomos de 1cm de largura

Ramos de tomilho fresco

Vinagre de jerez a gosto

Vinho tinto seco a gosto

Azeite a gosto

Flor de sal a gosto

Pimenta-preta moída na hora

Para a finalização



Creme de ricota

Tapenade

Uvas e cebolas assadas

Fatias de focaccia

Modo de preparo



1. Comece pela massa da focaccia

Junte a água, o fermento, o açúcar, o azeite e misture bem. Na sequência, junte a farinha de trigo e misture até obter uma massa solta. Deixe descansar por 20 min. Depois, com a mão umedecida, faça cerca de 10 dobras na massa, sempre puxando da borda para o centro, por 3 vezes, em intervalos de 10 minutos cada. Depois deixe descansar mais 30 minutos coberta. Passado esse tempo, transfira para a assadeira e deixe fermentar abafadinha por mais uns 50 minutos. Cubra a focaccia com mais azeite e salpique sal grosso. Leve ao forno bem alto (mínimo 200ºC) até dourar. Deixe descansar por pelo menos 15 minutos antes de cortar.

2. Faça a tapenade

Pique as azeitonas pretas sem o caroço até quase virar uma pastinha. Junte as alcaparras, o alho e as anchovas tudo bem picadinho. Tempere com raspas e suco de limão e pimenta-preta moída na hora. Acrescente o azeite, até quase cobrir, misture e prove. Se achar necessário, acerte o sal. Cuidado, pois quase tudo já tem sal. Na hora já dá pra servir, mas depois de uns três dias fica ainda melhor. Armazene em pote hermético na geladeira.

3. Hora de assar as uvas

Coloque em uma assadeira as uvas sem sementes e higienizadas, as cebolas e os ramos de tomilho. Tempere com um fio de vinagre de jerez, o vinho, azeite, flor de sal e pimenta preta. Leve ao forno até que as uvas estejam macias e as cebolas douradas.

4. Agora é só finalizar!

Para trazer mais uma camada de sabor, sirva a focaccia em fatias recheadas com creme de ricota, a tapenade e coberta com as uvas e cebolas assadas.

