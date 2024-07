Receber a família ou os amigos fica muito mais gostoso com um prato saboroso, não é mesmo? Melhor ainda se ele for versátil e puder ser apresentado de diferentes formas – como canapé em uma torradinha, em uma boa salada ou até montado em um lindo bowl. Uma opção que cumpre todos estes requisitos é o salpicão de frango temperado de Larissa Januário, vamos aprender?

Receita de salpicão de frango temperado

Ingredientes

Molho

1 xícara de maionese

1⁄2 xícara de iogurte integral

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho inglês

suco e raspas de 1 limão

Páprica a gosto

Curry a gosto

Sal e pimenta a gosto

Frango

600g de filé de frango

1 litro de água fervente

50g de sal

Azeite

4 dentes de alho

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de curry

Vinho branco seco

Montagem

Frango desfiado

molho

1⁄2 xícara de maçã-verde em cubinhos

1⁄2 xícara de uva passa branca

1⁄2 xícara de cebola roxa em tiras finas

cebolinha e salsinha frescas bem picadinhas

Finalização

Brioche Daki

Massa curta

Alface americana

Biscoitos de arroz

Batata palha

Modo de preparo

Molho

Junte todos os ingredientes e mexa bem. Experimente o sal e corrija se necessário.

Reserve na geladeira.

Montagem

Junte o frango desfiado, o molho, a maçã-verde em cubinhos, a uva passa branca, a cebola roxa em cubinhos e cebolinha e salsinha frescas bem picadinhas. Misture bem e acerte o sal e a pimenta se necessário.

Finalização

Você pode servir seu salpicão num retrofit dos anos 80, a torta fria de pão de forma. Perfeita no lanche ou piquenique. Ou em icônicos canapés para um convescote com as amigas. Para uma bela salada, basta servir com alface e batata palha. Já para fazer do salpicão um prato completo junte 200g de massa curta cozida al dente e misture bem.