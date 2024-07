Receita de coalhada seca rosa de beterraba

Receber os amigos em casa é uma das pequenas felicidades da vida. Concorda? Para esses momentos, criatividade e uma receita fácil são muito bem-vindas, principalmente de entradinhas e belisquetes.

Carolina Dini, nome criativo por trás do perfil @cebolanamanteiga, nos ensina uma receita vegetariana que é puro charme à mesa, perfeita para uma ocasião especial, mas descontraída. Abaixo, ela ensina o passo a passo de uma coalhada seca rosa feita com beterrabas e iogurte. Veja só:

Receita de Coalhada Seca Rosa

*Receita por Cebola na Manteiga

Rendimento: 1 porção para 4 pessoas

Ingredientes

• 1 tecido perfex ou voil ou paninho

• 1 jarra

• 1 barbante

• 1 litro de iogurte natural

• 1/2 colher (sopa) de sal

• 1/2 beterraba ralada, sem a casca

• 10 ml de azeite

Continua após a publicidade

Modo de preparo:

Coloque o tecido em cima da jarra, prenda bem com um barbante (ele precisa ficar bem firme para segurar o iogurte). Despeje o iogurte em cima do tecido e deixe escorrer durante um dia inteiro – o soro vai escorrer completamente e virar uma coalhada. Misture essa coalhada seca com o sal e esprema, com as mãos, a beterraba por cima dela. Misture. Finalize com o azeite. Sirva com pão de fermentação natural e desfrute!

Confira o passo a passo em vídeo:

• Para se inspirar na cozinha: Carolina Dini indica ainda dois livros que a ajudam no estudo das cores, são eles: “O guia completo da cor”, da Editora Senac São Paulo, e “As Cores na Arte”, de Giovanna Ranaldi, também do Senac.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.