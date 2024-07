Aprenda a preparar um brunch perfeito de forma simples e prática

Quem aí não ama um Brunch? Pensando nisso, Larissa Januário, em parceria com a Daki, nos ensina a montar delícias que vão nos fazer estender a melhor refeição do dia. E sim, é possível apostar na simplicidade sem abrir mão de uma refeição extremamente deliciosa. Confira:

1. Comece com o Pan Tumaca

Esse clássico ibérico não custa nem 10 centavos do seu tempo e entrega tudo em sabor. Primeiro, rale um tomate, tempere com sal, azeite, acrescente pimenta e, depois, sirva com fatias de pão torrado e aromatizado com alho.

2. Adicione ovos

Para trazer mais corpo, acrescente ovos na torrada. Para isso, quebre a parte de um ovo e coloque na panela antiaderente ainda fria. Leve ao fogo médio, mexendo com a espátula sem parar. Mas tem que mexer mesmo, para que os ovos cozinhem com sedosidade. Finalize com uma bela manteiga e tempere com sal. Sirva sobre fatias tostadas de brioche e avocados.

3. Hora do clericot de uvas coloridas

Agora, para trazer aquele brilho para o seu brunch, vamos de clericot de uvas coloridas (que pode ficar mais enigmático com um toque de suco de laranja). “Um drink lindo, leve e solto que aqui fica ainda mais refrescante por conta das frutas que mergulham congeladas num bom vinho branco seco”, diz Larissa.

Ingredientes (lista de compras)

Para o Pan Tumaca

Para os ovos mexidos

Para o Clericot colorido

