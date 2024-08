Receita de curau brulée e chocolate quente de paçoca

Sabe aquela receita que logo na primeira garfada traz as memórias mais deliciosas da infância? Fã das comidinhas reconfortantes, Larissa Januário nos ensina, em parceria com a Daki, o passo a passo de duas sobremesas brasileiras com toques de criatividade: um cremoso curau brulée e, para acompanhar, um irresistível chocolate quente de paçoca.

As receitas exigem um pouco de organização prévia, mas são feitas com poucos ingredientes e são fáceis de fazer! Confira no vídeo e o passo a passo a seguir:

Receita de Curau Brulée

Tempo de preparo: 2h

Rendimento: 6 a 8 pessoas

Ingredientes (lista de compras)

5 xícaras de milho verde debulhadas (cerca de 12 espigas)

1/2 xícara (chá) de leite (125ml)

1/2 xícara (chá) de creme de leite (125ml)

1 xícara de chá de leite de coco (250ml)

1 lata de leite condensado (395g)

1 pedaço de gengibre

1 canela em pau

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de sal

Açúcar demerara para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador bata o milho com o leite, creme de leite, leite de coco e leite condensado até virar um creme bem liso. Transfira para uma panela, junte o gengibre, a canela e leve ao fogo alto, mexendo sempre, até ferver. Abaixe o fogo para médio, adicione a manteiga e o sal e continue mexendo até engrossar e aparecer o fundo da panela. Finaliza com a manteiga. Distribua em ramequins e leve à geladeira até esfriar e firmar. Polvilhe açúcar demerara e doure com maçarico culinário. Espere esfriar para que a crosta fique crocante e sirva.

Chocolate quente de paçoca

Tempo de preparo: 2h

Rendimento: 6 a 8 pessoas

Ingredientes (lista de compras)

1kg de amendoim sem pele e sem sal (importante ser sem sal) torrado

3 barras de chocolate 70%

200g de cacau em pó

750 gramas de chocolate em pó

1 vidro de creme de leite fresco

1 quilo de açúcar mascavo

1 pitada de canela

Modo de preparo

Coloque o amendoim torrado um refratário e deixe de molho por 8 horas. Depois, processe esse amendoim com água morna e coar. Reserve. Numa panela, junte os chocolates, o creme de leite para deixar bem cremoso e o açúcar. Leve ao fogo e mexa até ficar bem cremoso e uniforme. Finalize com um toque de canela e sirva.

