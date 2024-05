É bem provável que você tenha visto o nome biscoito montanha-russa brotar nas redes sociais na última semana! A receita, que tem o nome e o visual curioso, conquistou a internet por ser uma versão gigante de algo que conhecemos bem: o polvilho. Aqui, você aprende a receita ensinada por Ana Maria Braga no programa “Mais Você”

Receita de biscoito montanha-russa com polvilho

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá ou 120 mililitros de leite

3/4 de xícara de chá ou 180 mililitros de óleo

2 xícaras de chá ou 300 gramas de polvilho azedo

1/2 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá ou 30 gramas de muçarela ralada grossa

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, começando pelos ovos. Bata por 1 minuto, mexendo de vez em quando com a espátula para desgrudar das paredes do liquidificador.

Desligue o liquidificador e transfira a massa para uma assadeira de 38 cm por 25 cm e 4 cm de altura, bem untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 210 graus Célsius por 15 minutos.