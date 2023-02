Receita: croque monsieur e madame são ícones da culinária francesa

De nomes franceses que soam sofisticadas, o croque monsieur e o croque madame são duas receitas icônicas da culinária da França que ganharam fama global. Apesar de soarem refinadas, ambas estão muito mais próximas de fazer parte do nosso dia a dia do que imaginamos. Mas qual a origem destes nomes tão curiosos?

Em sua versão clássica, o croque monsieur é praticamente um sanduíche grelhado feito com pão, presunto, queijo e bechamel. No entanto, essa descrição parece simples para falar dessa especialidade da cozinha francesa, provavelmente nascida no início do século XX e que rapidamente se consolidou como um street food disponível em quase todos os cafés e bares de Paris.

Croque monsieur e madame: a origem dos nomes

O verbo “croquer” significa “mastigar“; já a palavra “monsieur“, significa “senhor“. A história diz que a receita nasceu num café parisiense no Boulevard des Capucines, nos anos 1910, e sua primeira aparição literária foi no segundo volume da série Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust, em 1918. Há ainda relatos de que tenha aparecido como receita em um livro belga um pouco antes.

Além do queijo gruyère, o diferencial da receita fica por conta de seu interior amolecido pelo molho bechamel, que combina perfeitamente com o presunto. O que deixa o sanduíche ainda mais apetitoso é a finalização no forno, garantindo uma superfície gratinada.

Com o tempo, surgiram muitas variações do croque monsieur, mas a culinária francesa reconhece apenas outro tipo de torrada como digna de “acompanhar” essa iguaria, e não é por acaso que se chama croque madame. Também neste caso, estamos perante um prato simples, com poucos ingredientes e fácil de preparar e consumir. A particularidade fica por conta da adição de um ovo estrelado por cima da fatia superior de pão, que remete à forma típica do chapéu das senhoras parisienses do passado – daí o nome.

Perfeitos para o café da manhã, brunch, ou até como refeição principal, os dois sanduíches são possíveis de fazer em casa e ótimos para deixar o dia a dia mais saboroso. Quem ensina o passo a passo é o Virô Bistrô, café paulistano comandado pelo restaurateur Lalo Zanini. Por lá, é possível degustar as duas receitas, as quais você confere a seguir:

Receita de Croque Monsieur

Ingredientes

3 fatias de pão de forma sem casca;

4 fatias de presunto;

200g de queijo gruyère;

100ml de creme de leite;

100ml de leite;

1 ovo;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Em um bowl, misture o ovo, o leite, o creme de leite, sal e pimenta. Divida a mistura em dois bowls e coloque metade do queijo gruyére em um deles, fazendo uma mistura bem homogênea. Em uma fatia de pão, coloque 2 fatias de presunto e 45g de gruyère sobre o presunto. Pegue outra fatia de pão e mergulhe rapidamente na base feita com ovos, leite e creme de leite e coloque sobre a primeira base. Coloque 2 fatias de presunto, 45g de gruyère e cubra com o pão levemente mergulhado na mistura de creme de leite. Pegue a mistura de queijo gruyère e cubra toda parte de cima do croque. Asse no forno preaquecido a 180°C até gratinar.

Receita de Croque Madame

Ingredientes

Para o molho bechamel

500ml de leite;

25g de manteiga;

25g de farinha de trigo;

3g de cebola em cubinhos (brunoise);

1 pitada de noz-moscada;

1g de sal;

1 folha de louro.

Para a montagem

2 fatias de pão brioche;

200g de molho bechamel;

50g de queijo gruyère;

80g de presunto;

20g de manteiga;

30g de alface;

1 ovo.

Modo de preparo

Prepare o molho

Ferva o leite. Enquanto isso, derreta a manteiga em uma caçarola, misture a farinha de trigo e mexa sem parar (se possível; utilize um batedor de arame) até a mistura borbulhar. Sempre mexendo e sem deixar que doure, cozinhe a farinha por dois minutos. Retire a panela com a farinha do fogo e coloque o leite de uma só vez. Retorne ao fogo e mexa até ferver por um minuto. Tempere com o sal e a noz-moscada. Se não for usar logo em seguida, jogue um pouco de leite por cima.

Montagem

Derreta a manteiga em uma frigideira e toste as fatias de pão até dourar dos dois lados. Tire o pão do fogo e espalhe molho bechamel. Adicione o presunto e queijo ralado sobre uma fatia de pão. Feche o sanduíche e, por cima, espalhe o molho bechamel e salpique o restante do queijo. Leve ao forno médio preaquecido (200°C) para assar até o queijo derreter e dourar. Frite o ovo com a gema mole, coloque em cima do sanduíche. Sirva quente.