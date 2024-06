Festa junina: aprenda a fazer bombom de curau de milho

A época das festas juninas chegou e, com ela, a irresistível vontade de saborear os doces típicos da estação! Entre tantas opções deliciosas, o curau de milho se destaca por seu sabor marcante e textura cremosa. Mas que tal inovar e transformar esse clássico com uma receita de bombom de curau de milho?



Quem ensina o passo a passo dessa sobremesa é a confeitaria Zulcare. Os bombons são ótimas opções para presentear, decorar a mesa de festa ou simplesmente se deliciar, esses docinhos são fáceis de fazer e exigem poucos ingredientes. Confira a seguir:

Receita de bombom de curau de milho

*Receita cedida pela Zulcare

Ingredientes

3 espigas de milho

1 xícara de leite

1/2 xícara de creme de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) cheia de xarope de glucose

100g de chocolate branco de boa qualidade

Chocolate branco derretido para cobrir (o quanto baste)

Modo de preparo

Tirar o milho da espiga e bater no liquidificador com o leite. Peneirar espremendo bem com uma colher para extrair o máximo do milho. Levar para a panela com o açúcar e a glucose em fogo médio/baixo e mexer constantemente até engrossar e ficar com a consistência de mingau. Nesse ponto, abaixar o fogo e adicionar o creme de leite e o chocolate. Mexer até derreter o chocolate e ficar homogêneo. Fazer bolinhas, deixar gelar e cobrir com chocolate branco. Se quiser, use corante no chocolate branco para criar bombons coloridos.

