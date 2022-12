Provamos os lançamentos de panetones de 2022

Chegou um dos momentos mais esperados do ano: a hora de provar os lançamentos de panetones e chocotones! Em clima de Natal (que cada ano parece chegar mais cedo, socorro!), as marcas já preencheram suas prateleiras com as novidades para 2023.

As opções tradicionais, com fruta cristalizada ou gotas de chocolate, não podem faltar e seguem imbatíveis para os fãs de sabores clássicos. Entretanto, a criatividade brasileira segue florescendo na hora de criar novos sabores.

Neste ano, algumas tendências serão frequentemente encontradas nas principais marcas do produto natalino. Doce de leite, avelã, limão-siciliano e pistache estão entre as novidades em alta – isso sem falar em recheios extremamente fartos.

A redação de CLAUDIA provou os principais lançamentos de panetones em 2023 e traz, a seguir, o que achamos de cada um deles. Confira:

Panettone Doce de Leite – Kopenhagen

Panetone recheado com doce de leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. Preço: a partir de R$ 114,90 (700g) | Onde encontrar: site oficial

Neste caso, o panetone dividiu um pouco opiniões na redação, apesar de ter sido apreciado por todos. “O recheio é mais fluído e adocicado, não faz a minha cabeça”, disse Helena Galante, redatora-chefe.

“Uma opção para acertar sem medo e agradar a todos na ceia. O produto traz um perfeito equilíbrio entre massa e recheio, com maciez e um doce de leite saborosíssimo. Os pedaços quase derretem na boca”, acrescentou Joana Oliveira, editora de comportamento.

Panettone Au Chocolat – Chocolat Du Jour

Uma das estrelas do Natal da Chocolat Du Jour, o Panettone Au Chocolat é feito a partir de uma receita exclusiva que traz mais cacau na massa, intensificando o sabor de chocolate. Preço: a partir de R$ 109,00 (500g) | Onde encontrar: site oficial

“Com cacau incorporado na massa, essa delícia de panetone tem muitas gotas de chocolate ao leite, marca registrada da confeitaria. Macio e fácil de cortar, é daqueles sem erro – e sem exageros”, garante Paula Jacob, editora-chefe.

Já para Naiara Taborda, nossa editora digital, o panetone traz massa leve e molhadinha, sem ser enjoativa. “As gotas de chocolate agradam os fãs do doce, mas sem exagero: é doce na medida.”

Chocottone Gotas de Chocolate e Avelãs Baci Perugina – Casa Bauducco

Chocotone com massa escura, gotas de chocolate meio amargo, cobertura de chocolate meio amargo e avelãs picadas. A união do tradicional sabor Casa Bauducco com o chocolate Baci Perugina. Preço: a partir de R$ 119,90 (650g) | Onde encontrar: site oficial

“Feito em parceria com a Baci Perugina, esse chocotone é muito interessante para quem quer variar do tradicional da Bauducco. A massa é escura, por conta do cacau também presente, mas não fica nada doce, mesmo com as gotinhas de chocolate e cobertura meio amargos. As avelãs picadas na parte de cima dão um toque a mais, sem pesar”, garante Paula.

Panettone de chocolate meio amargo, laranja glaceada e castanhas – Bráz

O panetone da Bráz segue as leis italianas do panetone e tem massa úmida de fermentação natural, recheado com gotas de chocolate meio amargo e pedacinhos de laranja glaceada e marinada em vinho marsala, e ainda leva castanhas na finalização. O clássico de final de ano chega em uma lata redonda fosca nas versões dourada com vermelho ou vermelho com dourado. Preço: a partir de R$ 119 (800g) | Onde encontrar: site oficial

“Sabe aqueles panetones que não enjoam? Esse é assim. Massa bem alveolada, molhadinho e com boa distribuição de laranja e chocolate na massa”, opina Helena. Joana e Naiara também apreciaram, garantindo que o sabor surpreende, mesmo que pareça mais simples que os demais. “Esse é um panetone 10/10. Mesmo quem não gosta da tradicional massa com frutas secas, vai se surpreender. A textura é leve e o sabor de laranja, sutil, mas presente, é delicioso. Sem contar no aroma de cada fatia. Uma aposta elegante para a ceia de Natal”, completa Joana.

“Muito gostoso, levinho e de massa úmida. Dá para sentir bastante a laranja, são pedacinhos de tamanhos consideráveis. tudo bem distribuído e equilibrado”, diz Catarina Moura, designer de Claudia.

Panetone Italiano Tradicional – Empório Santa Maria

Panetone assado com fermentação natural com passas e cascas de laranjas cristalizadas.

Preço: R$ 149,90 (750g) | Onde encontrar: site oficial

“O sabor da massa não era marcante como esperado. Mais escuro no topo, parecia um bolo. Um presente lindo, mas para quem não gosta tanto assim do panetone tradicional”, fala Helen.

Panetone de Pavlova – Carole Crema

Massa de panetone branca com recheio de creme trufado branco e frutas vermelhas. Cobertura de chocolate branco com suspiros. Preço: R$ 188,00 (700g) | Onde encontrar: site oficial

“Esse panetone de pavlova já chegou surpreendendo pela escolha de sabor e visual caprichado. Já de cara, gostei da criatividade ao inserir elementos que remetessem à clássica sobremesa: um suspiro fofinho no topo e, por dentro, um recheio de creme branco com o azedinho frutas vermelhas – ótimo para equilibrar os sabores. Apesar de mais densa para segurar o recheio, a massa é extremamente macia”, opina Marina Marques, editora de Casa&Cozinha.

Panetone de limão-siciliano com gotas de chocolate – S’oui

A S’oui, nova marca inspirada na gastronomia francesa, lança seu primeiro panetone, que combina limão-siciliano e gotas de chocolate. Preço: R$ 109,00 (900g) | Onde encontrar: site oficial

A lata é linda, e agradou a todos na redação. O sabor, no entanto, ficou longe de ser o favorito: Helena e Naiara, por exemplo, disseram ter sentido pouco do limão-siciliano na hora de degustar, mas sentiram um sabor amargo que permaneceu na boca.

Panetone de Pistache, Limão-siciliano e Laranja – Zestzing Padaria Artesanal

Uma das receitas que a padeira Claudia Rezende aperfeiçoou cuidadosamente durante seus anos de estudo é a do panetone. A versão que ela prepara na Zestzing tem massa fermentada naturalmente e não leva nenhum tipo de conservante. Preço: R$ 109,00 (900g) | Onde encontrar: Instagram

“Massa extremamente leve, alveolada, amarelinha e característica dessa premiada padaria artesanal. A combinação de frutas garante um sabor equilibrado entre o doce e o cítrico. Para mim, uma das melhores combinações, já que amo sabores mais clássicos!” (Marina Marques, editora de casa&cozinha)

Chocotone Recheado de Brigadeiro de Pistache – Carmella Patisserie

Recheado com brigadeiro de Pistache, o chocotone da Carmella Patisserie é coberto com uma camada de açúcar e pistache triturado.

Preço: de R$ 75,00 a R$ 899,00 | Onde encontrar: site oficial

Este é uma unanimidade na redação: todos gostaram e ficaram com vontade de repetir. O sabor de pistache verdadeiro também merece ser destacado. Mas não é para quem não é fã de sabores muito adocicados, ok? “A casquinha bem durinha e o recheio farto com sabor de pistache de verdade são uma delícia. Mas não se engane: é doce, beeem doce”, alerta Helena.

Joana ainda complementa: “Ótima opção para quem tem um paladar infantil e se orgulha disso. A massa é suave e o recheio é generoso.”

Para Lorraine Moreira, nossa estagiária de texto, e Catarina, o panetone foi aprovado e ficou entre os favoritos, mesmo que – pasmem – elas não gostem de pistache. “Tem muito recheio, saboroso e numa textura quase de brigadeiro de colher, mas bastante doce”, reforça a designer.

Panetone de Brigadeiro de Pistache – Ofner

Receita italiana com massa de fermentação natural e pistache, recheada com brigadeiro de pistache e coberta com chocolate branco e pistache.

Preço: de R$ 145,00 (1kg) | Onde encontrar: site oficial

“Um ponto alto é ter lascas de pistache no recheio. A cobertura é mais macia, mas não tão saborosa”, opina Helena, nossa redatora-chefe. O sabor, aliás, foi destacado por todos: não é desagradável, mas lembra pouco o pistache original.

Continua após a publicidade

Para Lorraine, ainda existe um ponto negativo importante de destacar: o tamanho do recheio. “Os pedaços de pistache são bem grandes, o que causa uma estranheza na hora de comer.”

Panettone com Creme de Gianduia Italiano – La Pastina

O panettone Gianduia é recheado com um creme de textura aveludada, resultado da combinação de chocolate e avelãs. Os panetones La Pastina são produzidos de maneira 100% artesanal, com dois dias de fermentação. Preço: R$ 174,00 (750g) | Onde encontrar: site oficial

“Como é bom uma pasta de avelã que não tenha gosto parecido com as versões industrializadas. Mais equilibrada no amargor, o que agradou”, comemora Helena. Outro ponto destacado pela redação foi o recheio na medida, sem grandes exageros que, às vezes, até dificultam na hora de cortar e comer.

Unanimidade? Não exatamente. “A massa estava muito seca e o sabor deixa a desejar: não tem gosto de gianduia”, diz Joana.

Panettone Dreams Trufado Gotas – Cacau Show

Panettone com gotas de chocolate ao leite, recheio de trufa tradicional, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. Preço: R$ 84,90 (750g) | Onde encontrar: site oficial

“Prometendo agradar gregos e troianos, o panetone é macio, com recheio na medida certa e garantia de sabor. Quem prefere algo muito adocicado talvez aprecie outra opção, mas o chocolate trufado tem açúcar na medida certa e permite comer quantos pedaços quiser, sem enjoar. A camada dura de chocolate que cobre todo o panetone é uma delícia extra”, pontua Joana.

Panettone de matchá com chocolate ruby e coco – Hanami Confeitaria

Panettone com gotas de chocolate, recheado com ganache de chá-verde japonês, coberto com chocolate rosa (ruby), coco e decorado com folha de ouro. Uma releitura da sobremesa de pavê de matchá da confeitaria. Preço: R$ 159 (850g) | Onde encontrar: site oficial

Aqui, precisamos ser sinceros: o panetone ficou longe de ser unanimidade. Para os que não são fãs de chá, o sabor proeminente do matchá causou estranheza. Joana e Naiara, no entanto, são defensoras, e garantem que este é o presente ideal para aquele amigo ou familiar que gostam de novidades. “Este realmente me surpreendeu. Como não sou fã de sabores muito adocicados, e consumo bastante chás, achei delicioso – com aquele amarguinho característico do ingrediente. É uma opção bastante interessante para quem busca algo exótico, para presentear ou provar”, garante nossa editora digital.

O ponto positivo defendido por todos? Mesmo tendo muito recheio, o amarguinho do matchá não permite que ele se torne enjoativo.

Panetone de Pavê de Amendoim – Brasil Cacau

Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio de amendoim, 100% coberto com chocolate ao leite e decorado com amendoim. Preço: R$ 77,90 (780g) | Onde encontrar: site oficial

“O pavê de amendoim é bem saboroso, mas dá um gostinho de Festa Junina em pleno Natal. O chocolate da cobertura vai do começo ao fim da massa”, conta Helena. O recheio não tem exageros e a cobertura de chocolate faz um complemento saboroso. “Apesar de parecer uma combinação pouco convencional, esse panetone prova que é possível misturar amendoim com o Natal. A massa estava fofinha e o recheio veio na quantidade certa, inclusive parecia pasta de amendoim”, completa Lorraine.

Panettone Dreams Mil-folhas – Cacau Show

Panettone tradicional com gotas de chocolate ao leite e recheio de trufa de chocolate branco, decorado com chocolate ao leite e chocolate branco. Acompanha um pote de 220g com creme sabor mil-folhas. Preço: R$ 99,90 (630g) | Onde encontrar: site oficial

Infelizmente, a maior parte da redação achou o panetone doce demais e um pouco enjoativo – difícil de terminar a fatia inteira. O nome mil folhas também parece ter causado certa confusão, já que, como lembra Catarina, ele não lembra o doce. No entanto, nem tudo é negativo. “Ponto para as lascas que permanecem crocantes na massa e no recheio”, reforça Helena.

Panettone Doce de Leite coberto com Chocolate ao Leite – Lindt

Panettone Lindt com a tradicional massa italiana recheada com doce de leite e coberto com chocolate ao leite. Preço: R$ 139,90 (1kg) | Onde encontrar: site oficial

O doce de leite não é muito açucarado, o que é um ponto positivo para Helena, Joana e Lorraine. No entanto, a massa é um pouco pesada e até seca. “A massa é um pouco compacta demais, falta leveza”, esclarece a redatora-chefe.

Caramel & Irish Cream – Ofner

Massa de fermentação natural recheada com creme de Baileys, coberta com chocolate caramelo belga e decorada com flocos de chocolate belga sabor caramelo. Preço: R$ 145,00 (1kg) | Onde encontrar: site oficial

Este realmente dividiu opiniões na redação. Muitos não são fãs do licor, e não se sentiram tentados a terminar suas fatias – isso porque a aparência não é um grande atrativo (tem aquela cor bege da bebida). Quem gosta, no entanto, comemorou, como Naiara: “Para quem é fã do Baileys Iced Coffee, é a opção ideal! O panetone realmente tem o sabor do licor, e é tão aveludado quanto um copo da bebida, que é um clássico.”

Cenottone – Cenoradas

Panetone de bolo de cenoura com recheio de brigadeiro ou de Nutella, no formato de panetone e em três tamanhos. Preço: a partir de R$ 29,90 (pequeno) | Onde encontrar: site oficial

“Não gosta do sabor frutado de panetone? Então aposte no Cenottone. O produto consiste num clássico bolo de cenoura, de textura macia e úmida. No interior, um generoso recheio de Nutella ou brigadeiro molinho. Para finalizar, o topo é coberto por um saboroso chocolate ao leite. As semelhanças com um panetone se limitam ao formato, mas certamente é uma boa opção de presente ou para acompanhar o café’, explica Marina.

Chocotone de brigadeiro de framboesa – Make a Cake

Chocotone recheado com brigadeiro de framboesa e finalizado com pasta americana. Preço: R$ 59,90 (450g) | Onde encontrar: site oficial

“A finalização em pasta americana realmente dá ao chocotone da Make a Cake um ar de presente especial, bem bonito! A massa estava um pouco seca, poderia caprichar mais na textura. No entanto, o brigadeiro de framboesa estava uma delícia, doce na medida certa, comeria em colheradas!”, garante Marina.

Panetone de Chocolate Belga – Padaria Tu És Pão

Panetone tem massa feita com levain, com farinha italiana própria para panetones, ovos caipiras e açúcar demerara No recheio, chocolate belga. Preço: R$ 110 | Onde encontrar: Instagram

“Sabe aquele gostinho de delícia recém-saída do forno? É o que você encontra no panetone de chocolate belga dessa padaria paulistana. A massa é deliciosa e macia e o recheio, com gotas de chocolate belga, completa o sabor que lembra casa de vó”, celebra Joana.

Panettone Fondue Chocolate com Morango – Casa Suíça

Como novidade, a Casa Suíca traz o panetone com gotas de chocolate e recheio de fondue de chocolate e morango. Preço: a partir de R$ 32,00 (500g) | Onde encontrar: site oficial

“Não exageram no recheio, mas acho que ainda assim precisa gostar de doce pra conseguir comer. Ele é bem macio, gostoso, um bom custo-benefício”, finaliza Lorraine.

Quer que a redação de CLAUDIA prove algum outro panetone para dar seu parecer? Escreva para a gente aqui nos comentários!