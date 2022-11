Sobremesa perfeita para os dias quentes: aprenda a fazer Baked Alaska

Para amenizar o calor dos dias quentes de verão nada como recorrer a uma receita leve de salada ou até sobremesas geladas. Aliás, terminar a refeição com um sorvete pode ser uma boa pedida para essa época do ano.

Mas que tal ir além? Uma sobremesa mais elaborada e geladinha pode ser uma ótima pedida para refrescar. Esse é o caso do incrível Baked Alaska!

O que é Baked Alaska?

O sofisticado, porém prático, doce foi criado em 1867, no estado de Nova York, em comemoração à compra do Alasca pelos Estados Unidos. Apesar de muito antigo, ele só foi popularizado em 1960, quando o Alasca se tornou um estado, tornando-se o maior e menos povoado estado dos Estados Unidos.

A receita desse doce consiste numa combinação de bolo ou pão de ló, sorvete e merengue. E assim como o nome já diz, seu preparo surpreende por ir ao forno. Sim, é um sorvete assado!

Uma das vantagens dessa sobremesa é sua versatilidade. Afinal, o bolo que estrutura o doce pode ser feito com qualquer sabor, inclusive pode ser uma oportunidade de aproveitar a massa do panetone que sobrou da ceia.

Aprenda a fazer a receita

A Gelato Boutique, comandada pela chef gelatière Márcia Garbin, é um dos endereços que serve a sobremesa. A proposta é sugerir como opção para a ceia de Natal e Ano-Novo. No espaço, localizado em São Paulo, a sobremesa hoje é vendida na versão individual e agora também em versão família, como opções para as festas de final de ano.

Na Gelato Boutique, a receita de Baked Alaska é feita com uma camada de pão de ló de baunilha ou chocolate, incluindo dois sabores de gelato, à escolha do cliente, e cobertura de merengue italiano sendo finalizado com maçarico, que ajuda a criar uma camada isotérmica, resistindo mais ao calor.

A versão individual é vendida na loja por R$ 29 reais e a versão família, somente por encomenda, é oferecida no tamanho a partir de 4 pessoas, sendo R$ 24 por pessoa. As encomendas de Natal podem ser feitas até dia 21/12 e para o Réveillon até o dia 28/12 – mais detalhes aqui.

Marcia Garbin, única brasileira com o título de Gelato Pioneer, compartilhou com CLAUDIA a receita dessa irresistível sobremesa. Confira:

Baked Alaska

Ingredientes

Para o merengue (rende 1kg)

22 unidades de ovo extra branco

20 gramas de sal refinado

110 gramas de dextrose (glicose)

560 gramas de sacarose

200 mililitros de água

Para a massa de pão de ló (rende 800 gramas)

310 gramas de farinha de trigo

300 gramas de sacarose

10 gramas de fermento em pó

1 pitada de sal refinado

106 mililitros de óleo de girassol

120 gramas de gema pasteurizada

160 mililitros de água

10 unidades de ovo extra branco

2 mililitros de limão-taiti

Modo de preparo

Prepare o merengue: Colocar a clara para bater, enquanto ela vira em neve. Coloque na panela o açúcar, a água e o sal, deixar cozinhar até 121º para virar uma calda, ao ficar pronta, junta-la na batedeira junto com a clara e deixar bater por cinco minutos. Por último acrescentar o limão e desligar.

Prepare o pão de ló: Bata a clara e reserve. Bate a gema e reserve. Em um recipiente coloque todos os ingrediente secos e em outro recipiente coloque os ingredientes líquidos. Misture a clara com a gema, e em seguida alterne misturando os ingredientes secos e líquidos, até ter uma massa homogênea. Leve ao forno por 14 minutos a 170º.

Montagem: Corte a base em círculo, por cima coloque uma bola de sorvete à sua escolha, cubra com o merengue (usar o saco de confeiteiro para ir fazendo toda a cobertura) e para finalizar maçarique todo o merengue.