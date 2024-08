4 truques fáceis para fazer um delicioso bolo sem forno

Bateu vontade de comer um bolinho e está sem forno em casa? Não se preocupe, pois fazer um bolo sem forno é possível e pode ser bastante fácil!

Tendo acesso a uma panela, ao micro-ondas ou até a uma air fryer, é possível fazer essa sobremesa perfeita para acompanhar um café e ter um resultado delicioso. Ah, e até sem fonte de calor dá para fazer uma receita saborosa de bolo gelado!

Para se aventurar num bolo sem forno, basta estar atento a alguns detalhes de cada utensílio! Confira a seguir:

Dicas importantes antes de começar

Preparar um bolo fora do forno exige mais atenção e alguns cuidados, por fugir do uso convencional de cada ferramenta. Sendo assim, é preciso estar atento a detalhes como a temperatura (que pode variar muito em relação a um forno tradicional) e a superfície utilizada (esteja atento para seu bolo não grudar).

Dicas para preparar um bolo na air fyer:

Tamanho da forma: Certifique-se de usar uma forma que caiba na cesta da sua fritadeira, pois os tamanhos variam bastante. Formas pequenas e baixas são ideais.

Não sobrecarregar o equipamento: Não sobrecarregue a cesta da air fryer; deixe espaço para o ar circular e cozinhar o bolo de maneira uniforme.

Verificar o tempo de cozimento: Cada modelo de air fryer pode variar em termos de tempo e temperatura. Fique atento ao bolo e ajuste o tempo conforme necessário.

Dicas para preparar um bolo na panela:

Escolha a panela certa: Use uma antiaderente ou uma panela comum que você possa untar bem. Panelas com fundo grosso distribuem o calor de maneira mais uniforme. Sobre o tamanho, panelas muito pequenas podem fazer o bolo transbordar, enquanto panelas grandes podem resultar em um bolo muito fino.

Temperatura: Antes de começar, pré-aqueça a panela em fogo baixo por alguns minutos para garantir uma temperatura uniforme. Cozinhe o bolo em fogo baixo para evitar que a parte externa queime antes de cozinhar por dentro. O calor mais suave ajuda a cozinhar o bolo de maneira mais uniforme.

Dicas para preparar um bolo no micro-ondas:

Escolha o recipiente adequado: Use itens próprios para micro-ondas, como canecas de cerâmica, formas de silicone ou recipientes de vidro. Evite recipientes metálicos.

Não exagere na quantidade : O micro-ondas cozinha mais rápido, então faça bolos menores ou em porções individuais, como bolos de caneca. Isso evita que o bolo fique cru por dentro ou seco por fora.

Não deixe o bolo esfriar no micro-ondas: Após o tempo de cozimento, retire o bolo imediatamente do micro-ondas. Se deixar dentro, o bolo pode continuar cozinhando devido ao calor residual e ficar seco.

Bolo na panela, air fryer, micro-ondas e até sem fogo: a seguir você confere formas criativas – e com sucesso – de preparar a sobremesa sem um forno:

4 receitas de bolo sem forno

1. Bolo de panela

Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de manteiga

2 ovos

1/2 xícara de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione os ovos, um a um, misturando bem após cada adição. Adicione a essência de baunilha. Misture a farinha e o fermento em pó e adicione à mistura, alternando com o leite. Unte uma panela antiaderente com manteiga e polvilhe um pouco de farinha. Aqueça em fogo baixo. Despeje a massa na panela. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 30 a 40 minutos, verificando com um palito para garantir que está assado. O bolo deve estar firme e o palito sair limpo quando inserido no centro.

2. Bolo de micro-ondas

Ingredientes:

1/4 xícara de farinha de trigo

1/4 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó (opcional)

1/4 xícara de leite

2 colheres de sopa de óleo

1/4 colher de chá de fermento em pó

1/4 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em uma caneca ou recipiente próprio para micro-ondas, misture a farinha, o açúcar, o cacau (se usar) e o fermento. Adicione o leite, o óleo e a essência de baunilha. Misture bem até obter uma massa homogênea. Leve ao micro-ondas por cerca de 1 a 2 minutos em potência alta. O tempo pode variar dependendo do seu micro-ondas, então comece com 1 minuto e adicione mais tempo se necessário. O bolo estará pronto quando crescer e o centro estiver firme.

3. Bolo na air fryer

Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de manteiga ou óleo

2 ovos

1/2 xícara de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 xícara de cacau em pó para um bolo de chocolate (opcional)

Modo de preparo:

Preparar a massa: Em uma tigela grande, bata a manteiga (ou óleo) com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione os ovos, um a um, misturando bem após cada adição. Adicione a essência de baunilha. Misture a farinha e o fermento (e o cacau, se estiver fazendo bolo de chocolate) e adicione à mistura, alternando com o leite. Misture até obter uma massa homogênea. Preparar a forma: Use uma forma pequena que caiba na cesta da air fryer. Pode ser uma forma de silicone ou uma forma de metal pequena que seja segura para uso em air fryer. Unte a forma com manteiga e polvilhe com farinha, ou use papel manteiga para forrar o fundo. Despeje a massa na forma preparada e alise a superfície com uma espátula. Cozinhar na air fryer: Preaqueça a air fryer a 160°C por cerca de 3-5 minutos. Coloque a forma na cesta da air fryer. Cozinhe a 160°C por cerca de 20 a 30 minutos. O tempo pode variar dependendo do modelo da air fryer e do tamanho da forma. Verifique o bolo com um palito: ele deve sair limpo quando inserido no centro. Retire o bolo da air fryer e deixe esfriar na forma por alguns minutos antes de transferir para uma grade de resfriamento.

4. Bolo gelado sem forno (sem cozimento)

Ingredientes:

1 pacote de biscoito maisena

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher de sopa de gelatina em pó (incolor e sem sabor)

Frutas ou chocolate para decorar (opcional)

Modo de preparo:

Dissolva a gelatina em um pouco de água quente e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o leite condensado, o creme de leite e a gelatina dissolvida. Em uma forma, coloque uma camada de biscoitos e cubra com a mistura de leite condensado. Continue alternando as camadas até terminar a mistura. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até firmar.

