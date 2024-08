Estar em casa é uma tentação para testar receitas – a mente começa a pensar: “e se eu incrementar aquela delícia tradicional?”. Por exemplo, um pão de queijo pode ganhar um inusitado recheio e fazer sucesso no paladar dos amigos e familiares.

Você pode fazer esse teste preparando um pão de queijo frito e recheado com ovos ao molho sugo. Veja o passo a passo!

Receita de Pão de queijo frito e recheado com ovos ao molho

Ingredientes

Massa

120g de polvilho doce

90g de polvilho azedo

450 g de queijo minas padrão ralado

500 g de queijo minas em cubos

150 g de queijo parmesão ralado grosso

3 ovos

1 colher (chá) de fermento químico

Sal a gosto

Recheio

1 kg de molho sugo já pronto

10 ovos

100g de queijo mussarela

50g de queijo parmesão

Modo de preparo

Pão de queijo

Em uma vasilha, adicione o polvilho doce, o polvilho azedo, os dois queijos que estão ralados, os ovos, o fermento e sal. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Abra um pouco de massa na palma da mão, coloque um cubo de queijo minas, feche e enrole em bolinhas. Com os dedos, abra um buraco nas bolinhas para que fiquem como se fossem panelinhas. Frite-as em óleo até dourar.

Recheio

Coloque o molho sugo na forma e quebre os ovos em cima, um a um. Em seguida, coloque a mussarela e queijo parmesão por cima. Leve para assar até os ovos ficarem cozidos integralmente. Posicione esse recheio no centro do pão de queijo e sirva.

*Receita cedida pelo Divino Fogão

