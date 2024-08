Como limpar a geladeira por dentro e por fora?

Limpar a geladeira é uma das tarefas que você não pode deixar de lado. Pelo menos uma vez ao mês, é necessário dar uma boa higienizada no eletrodoméstico, até para não comprometer a saúde da família. Você sabe como limpar a geladeira?

Para te ajudar nesta missão, CLAUDIA ouviu as dicas de Priscila Castro, especialista em limpeza da Ecoville em Resende (RJ), e Jefferson de Paula Cruvinel, franqueado da rede de limpeza Maria Brasileira. Os dois contam o passo a passo para limpar a geladeira por dentro e por fora sem erros.

Quando limpar a geladeira?

Embora ao menos uma vez por mês você precise limpar a geladeira, há casos em que é preciso antecipar a tarefa. “Quando começar a ficar encardida, a mudar o aspecto da cor ou sentir um cheiro muito característico de resíduo orgânico se decompondo, é hora de limpar”, diz Cruvinel.

Priscila compartilha a rotina ideal de limpeza da geladeira. “Diariamente, limpe os respingos e os líquidos derramados. Se você quiser evitar o mau cheiro, é importante passar um pano úmido com detergente neutro pelo menos uma vez por semana. Verifique também semanalmente frutas, verduras e legumes mais maduros e os itens próximos da validade, consumindo-os primeiro e jogando fora os estragados. E mensalmente, faça a limpeza geral”.

Como limpar a geladeira por dentro?

O primeiro passo é tirá-la da tomada e esvazia-la. “A ideia é sempre programar a limpeza com o mínimo de itens possível. De preferência, deixe para fazer no final do mês, em que teoricamente tem menos alimentos dentro”, recomenda o especialista da Maria Brasileira.

Você vai precisar de detergente neutro, um pano de microfibra e uma esponja. Retire as peças removíveis, como grades e gavetas, e lave-as com detergente e água (se preciso, esfregue tudo suavemente com o lado macio da esponja, para não riscar. Se possível, Jefferson indica deixa-las secando ao sol. “Caso não tenha sol, seque com pano de prato e finalize com papel toalha, para secar bem”.

“Depois umedeça a esponja com água, coloque um pouco de detergente e passe em todo o interior da geladeira, inclusive no congelador. Use o pano de microfibra para retirar a espuma e repita o processo até secar bem. Feito isso, recoloque grades e gavetas já secas. Ao guardar os alimentos, não deixe de limpar as embalagens e verificar se tem algum item vencido para descartar”, recomenda Priscila.

Materiais tóxicos, como álcool, removedores, cloro, água sanitária, ou abrasivos (caso de sapólios, pastas, etc.) esponja de aço ou escovas estão proibidos. “Esses materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis dentro da geladeira, além de poder contaminar os alimentos”, alerta a especialista da Ecoville.

Como limpar a geladeira por fora

Para a parte externa a geladeira, é possível usar também um desengordurante: aplique-o no lado macio da esponja e passe por toda a superfície externa da geladeira, secando com um pano de microfibra. “De preferência, use somente detergente. Se estiver muito encardida, pode usar saponáceo cremoso”, diz Cruvinel.

Se sua geladeira for de inox e tiver manchas e arranhões, Priscila indica o uso de um limpador de aço inoxidável. “Use-o apenas nas áreas afetadas, levando em consideração as recomendações do fabricante. Não esqueça de fazer o enxágue e secar tudo para finalizar o processo”, ensina Priscila.

Ela também indica como deve ser feita a limpeza da borracha da porta da geladeira. “Jamais utilize água sanitária ou cloro, eles causam ressecamento dessa borracha, diminuindo a sua vida útil e comprometendo a vedação da geladeira.”

Como limpar a parte de trás da geladeira

Muita gente esquece que a parte de trás da geladeira também precisa ser limpa. Nesse caso, a recomendação é que isso seja feito a cada seis meses, pois o acúmulo de sujeira pode atrapalhar o funcionamento. Nada de utilizar água ou algo úmido nessa área: a opção é utilizar um espanador, vassoura ou um aspirador de pó.

Como guardar os alimentos na geladeira

Tudo limpo e higienizado, é hora de voltar com os alimentos para a geladeira. A especialista lista o que colocar em cada parte:

Freezer e congelador: Comida pronta congelada, carnes cruas congeladas, produtos congelados, sorvetes e gelo.

Comida pronta congelada, carnes cruas congeladas, produtos congelados, sorvetes e gelo. Primeira prateleira: Ovos, iogurte, leite e derivados.

Ovos, iogurte, leite e derivados. Segunda prateleira: Sobras de alimentos.

Sobras de alimentos. Terceira prateleira: Alimentos em descongelamento.

Alimentos em descongelamento. Gaveta: Verduras, legumes e frutas.

Verduras, legumes e frutas. Portas e compartimentos: Bebidas, temperos, geleias, conservas, sucos e água.

