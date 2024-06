Janaína Torres é eleita a melhor chef mulher do mundo

A chef Janaina Torres foi eleita melhor chef do mundo, com o título de World’s Best Female Chef, pelo The World’s 50 Best Restaurants 2024. A cerimônia foi realizada na madrugada desta quarta, 5 de junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A premiação é realizada pela revista britânica Restaurant, com base em uma pesquisa internacional de chefs de cozinha, donos de restaurantes, gourmands e críticos. “Ela não apenas lidera a cozinha do super popular A Casa do Porco em sua cidade natal, São Paulo, como também consegue supervisionar uma série de outros estabelecimentos de hospitalidade, além de atuar em campanhas sobre questões como educação alimentar, acessibilidade gastronômica e inclusão social”, descreve o comunicado oficial da premiação.

Seu restaurante, A Casa do Porco, levou a 27ª posição do ranking mundial, que elege os melhores restaurantes do mundo. Além dele, o carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, levou 37º lugar. Esses dois foram os únicos brasileiros a levarem o prêmio de 50 melhores restaurante do mundo.

O melhor restaurante do mundo

Em 2024, o 50 Best consagrou o Disfrutar, de Barcelona, como o melhor restaurante do mundo, passando à frente do também espanhol Etxebarri. Com três estrelas Michelin, o restaurante comandado pelos chefs Eduard Xatruch, Oriol Castro e Mateu Casañas foi fundado em 2014 e apresenta técnicas modernas para transformar ingredientes comuns em receitas elaboradas.

Quem é Janaína Torres

Além do reconhecimento na gastronomia, o trabalho social de Janaína Torres foi destaque na premiação. No prêmio, a publicação ressaltou também o ativismo social da chef, destacando o seu dom em “ajudar a capacitar as mulheres a desafiar a cultura machista” e afirmando que “ela sem dúvida aproveitará a atenção que este prémio traz para obter um efeito positivo”.

Em outubro do ano passado, Janaína foi anunciada como a vencedora do prêmio Latin America’s Best Female Chef 2023 – título que elege a melhor chef mulher da região. Em 2023, a premiação do 50 Best foi realizada pela primeira vez no Brasil, com o Rio de Janeiro como cenário. Na ocasião, a chef esteve presente na capital carioca para uma homenagem durante a celebração.

Janaína, que foi capa de CLAUDIA em setembro de 2022, é proprietária do restaurante A Casa do Porco, do Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos em São Paulo. Além de coproprietária dos empreendimentos com Jefferson Rueda, a chef é figura central no movimento da gastronomia social do Brasil.

