10 receitas mais procuradas para se aquecer no inverno

O inverno começou no último dia 21 de junho e não está de brincadeira. A estação nos fez tirar os casacos e cobertores do armário e buscar receitas para amenizar o frio em meio a temperaturas baixíssimas.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Google, no inverno a busca dos brasileiros por receitas para espantar o frio aumentou em 90%. Com a queda brusca nas temperaturas, o chocolate quente, por exemplo, foi buscado 10 vezes mais do que o habitual.

Se quer saber quais são os melhores pratos para aquecer o coração, selecionamos as 10 receitas mais procuradas. Confira!

1. Chocolate quente

Se quer uma bebida gostosa e quentinha para te aquecer nesse frio, experimente esse chocolate quente delicioso.

2. Sopa de batata

A sopa de batata é uma opção rápida e saborosa para nos aquecer.

3. Sopa de mandioca com carne-de-sol

Quem acha que sopa não é janta, precisa provar essa receita de sopa de mandioca com carne-de-sol deliciosa.

4. Sopa de macarrão e legumes

A sopa de macarrão com legumes é a combinação perfeita entre massa e vegetais.

5. Caldo verde

O tradicional caldo verde é uma opção prática e saborosa para se aquecer no inverno.

6. Caldo de frango

Além de um sabor maravilhoso, o clássico caldo de frango ainda traz lembranças da infância.

7. Vinho quente

Vinho quente é típico de festa junina, mas vale aproveitar a bebida mesmo fora de época.

8. Quentão

Quentão é outra receita de festa junina, que também pode aquecer nosso coração o ano todo.

9. Fondue de queijo

O fondue de queijo é perfeito para um jantar diferente e delicioso.

10. Fondue de chocolate

O fondue de chocolate é a aquela opção para agradar a família toda.