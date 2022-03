Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em abril

Áries

21/3 a 20/4

Muita coisa pode acontecer em abril, e algumas das novidades serão desencadeadas pela Lua Nova em Áries, logo no dia 1º. Marte em Aquário, até o dia 14, coloca os amigos ainda mais próximos do seu dia a dia. Mas fique de olho na sensação de estanque: Saturno estará orbitando perto de Marte, mas enquanto o primeiro pede para você pensar com cautela, o segundo quer que você tome uma ação ousada e decisiva. Aproveite a energia introspectiva a partir do dia 15 para criar momentos de paz e reflexão. Logo no dia 16, a Lua Cheia em Libra, com influência direta de Vênus, coloca sua atenção no amor e nos negócios, assuntos também trabalhados no eclipse solar da Lua Nova em Touro, no dia 30. Uma injeção de carisma e energia para receber as oportunidades que virão.

Touro

21/4 a 20/5

Taurines, abril será importante para vocês, principalmente na carreira. Até o dia 14, a ação de Marte nessa área te ajudará a focar nas conquistas e projetos. Cuidado apenas com a justaposição do planeta com Saturno, pense em todas as decisões e não haja por impulso. Anote na agenda o dia 12: o encontro de Júpiter e Netuno em Peixes iluminará a casa 11, da amizade, e também pode ajudar na criatividade. Seu grande momento no mês acontecerá no amigável eclipse solar em Touro, no dia 30, que sinaliza uma chance positiva de atualizar a sua vida. Com ajuda de Vênus, felicidade, calor e aconchego te acompanharão nessas possíveis mudanças.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua Nova em Áries, de 1º de abril, faz as coisas acontecerem. Junto com ela, Marte orbitando próximo a Saturno te pede para semear e cultivar os planos futuros. Assim que Marte entrar na casa 10, que rege o profissional, entre 14/4 e 24/5, sua carreira ficará em destaque: a abordagem visionária que venha a tomar trará bons frutos. O amor e as amizades serão beneficiados pela Lua Cheia do dia 16, num misto de romance com surpresas graças a Vênus com Urano. O seu talento para comunicação será iluminado no dia 26, quando Mercúrio e Júpiter estarão em perfeita sincronia e oferecerão a você a oportunidade de brilhar.

Leão

22/7 a 22/8

A amistosa Lua Nova do dia 1º traz notícias e oportunidades de trabalhar com pessoas novas e projetos internacionais. Por ser uma movimentação em Áries, que está no elemento fogo, perfeita para o seu Sol em Leão, qualquer decisão que você tome em relação a trabalho ou pendências burocráticas devem correr bem. As parcerias do coração também estarão em alta com Marte orbitando próximo a Vênus no começo de abril: uma decisão séria sobre o futuro com quem se ama? Talvez! Mas o ponto alto do mês será no finalzinho, com o eclipse solar do dia 30, que será favorável para alavancar a carreira em novos e surpreendentes níveis.

Câncer

21/6 a 21/7

A vida profissional esquenta com a Lua Nova em Áries no dia 1º. Oportunidades de compartilhar seus talentos e ativar aquele tino empreendedor estarão no ar, não desperdice a chance de mostrar coragem, força e liderança. Mas, mesmo com essa emoção toda, os assuntos familiares virão e a Lua Cheia, no dia 16, chamará a sua atenção para isso, seja nos relacionamentos com os pais, irmãos ou familiares, seja nas decisões que envolvem a casa. Na reta final de abril, o eclipse solar em Touro, no dia 30, te deixa sociável, entre amigos ou no network assertivo. Esse eclipse é muito positivo porque pode abrir portas para você se aventurar em outros terrenos.

Virgem

23/8 a 22/9

Coisas boas devem surgir com a Lua Nova em Áries, no dia 1º. Parece que o caminho que você escolheu traçar nos últimos meses foi a decisão certa para a sua felicidade. Não tenha medo de novas tecnologias e ideias: é aí que moram as oportunidades financeiras. A Lua Cheia em Libra, entre 16 e 17, também mexe na casa da renda pessoal, por isso, lembre-se de se organizar. No dia 30, o eclipse solar iluminará a casa das viagens e trará energia para você concluir (ou iniciar) projetos acadêmicos. Ao que interessa o coração, a conjunção de Júpiter com Netuno influencia o romance – quem sabe até um casamento! – num lugar mais poético e harmonioso.

Libra

23/9 a 22/10

Prepare o coração: abril já começa com uma Lua Nova no setor das relações afetivas. Para quem já está em um relacionamento, talvez as coisas fiquem ainda mais sérias. Caso esteja solteira, as energias cósmicas indicam uma postura de compromisso. No campo profissional, Marte em Peixes mostra tarefas e mais tarefas a serem realizadas, o que te dá a oportunidade de imprimir a sua marca em cada uma delas. Júpiter com Netuno em Peixes, no dia 12, ajuda nessa área, impulsionando o seu lado mais criativo e artístico. Guarde energias, porém, para lidar com as reflexões da Lua Cheia do dia 16. Será hora de repensar as suas necessidades e desejos.

Peixes

20/2 a 20/3

Está com aquela sensação de que tudo está saindo conforme o planejado? Pode ficar sossegada que a maré boa segue em abril. Júpiter (boa sorte) e Netuno (amor incondicional) são seus regentes planetários e estão viajando juntos desde o final de fevereiro para atingir o pico em conjunção exata no dia 12. Este é um evento cósmico que não se repetirá em Peixes até 2188. Ou seja, tem um significado especial para você, principalmente no domínio da criatividade, da expressão artística e do amor. Aspectos fortes nas finanças e na comunicação culminam em tomadas de decisões na Lua Cheia, no dia 16, e no eclipse solar, no dia 30, respectivamente.

Aquário

21/1 a 19/2

Bons ares sopram para as aquarianas em abril. Saturno (compromisso e foco), Vênus (vida social) e Marte (energia e impulso) estarão em Aquário, trazendo confiança para você tomar as rédeas da sua vida. A veia aventureira chega logo no dia 1º, com a Lua Nova em Áries. Use essa energia para resolver pendências, negociar contratos e rever projetos. Caso trabalhe com artes ou entretenimento, fique de olho no encontro de Júpiter com Netuno, no dia 12, que abre facilmente as portas para novas fontes de renda por meio dos seus talentos para negócios. O foco muda com o eclipse solar, no dia 30, direcionando os esforços para a casa e a família.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Se você está pensando em redecorar a casa ou procurar um novo lar, a Lua Nova do dia 1º trará opções intrigantes, incluindo morar fora da cidade ou do país em que vive. A Lua Cheia do dia 16 focaliza as vibrações no seu trabalho, indicando crescimento e reconhecimento profissional (dos seus superiores e do mercado). Abril é bastante otimista, inclusive para o amor: o eclipse lunar do dia 30 poderá trazer aquele romance de tirar o fôlego. A quinta casa do seu mapa astral, do amor verdadeiro, mantém Urano em conjunção com o Sol e a Lua Nova. Surpresas virão! Se você é solteira, viagens ou passeios fora da cidade possibilitam um encontro especial.

Escorpião

23/10 a 21/11

Sua vida profissional está prestes a se tornar mais instigante ou pelos desafios a serem propostos pela chefia ou pela oportunidade de abrir o próprio negócio – e a Lua Nova em Áries, no dia 1º, ajuda nessa parte. Já a Lua Cheia do dia 16 fará você desacelerar um pouco, buscando remanejar a agenda com mais intervalos de descanso ou mesmo planejar uma viagem de fim de semana fora da cidade. A vida amorosa brilha com quatro planetas preenchendo sua quinta casa (do amor verdadeiro), Marte, Vênus, Júpiter e Netuno, e, ainda, Netuno e Júpiter em Peixes, no dia 12. É uma chance única de se dedicar ao amor.

Sagitário

22/11 a 21/12

Pode dar play em “Girls Just Want to Have Fun”, da Cyndi Lauper, e entrar de cabeça nas paixões. Abril inicia com uma Lua Nova em Áries, que elevará seu perfil e viabilizará seus encantos naturais. Tenha em mente que uma Lua Nova desencadeia uma tendência que dura semanas e meses, então, aproveite o que está por vir. Mercúrio atuando em Saturno, no dia 7, cria um clima perfeito para fazer planos futuros com quem se ama. A casa será outro ponto alto neste mês, sendo ideal para reformar e decorar, deixando tudo ainda mais bonito para você e a sua família. O eclipse solar em Touro, do dia 30, fecha o período com mudanças significativas na carreira.