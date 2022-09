3 receitas de drinks fáceis para se aventurar no rum

Uma bebida de personalidade, o rum é uma paixão antiga do mundo da coquetelaria. Com aromas e sabores que podem ir da madeira ao caramelo, é perfeito para ser consumido puro ou em drinques.

A história da bebida começa no ano de 1433, quando a cana-de-açúcar começou a ser cultivada na região de Caraíbas, no período de Cristóvão Colombo. A cana era levada pelas esquadras de Colombo a partir das Ilhas Canárias. Sendo assim, no começo do século XVI, foi produzido o primeiro rum destilado a partir da cana-de-açúcar. O rum pode ser feito de duas formas distintas: a agrícola, obtido diretamente do caldo de cana fermentado, ou industrial, obtido a partir do melaço. A destilação pode ser feita em uma coluna de destilação ou em um alambique.

Com o passar dos anos, a história do rum acabou sendo associada com a história dos piratas. “Acontece que muita gente diz que eles bebiam o rum antes de batalhas, como uma forma deles se sentirem mais corajosos e valentes, então isso acabou criando essa relação entre a bebida e os saqueadores do mar”, explica Joseph Van Sebroeck, criador do Cavendish Rum. O empreendedor decidiu batizar a bebida com esse nome por conta do pirata inglês Thomas Cavendish, que fez história quando usou a região de Ilhabela, litoral de São Paulo, como base por cinco anos.

Rum X Cachaça

Por ter uma linha de produção e processos muito semelhantes, muitos não sabem a real diferença na confecção do rum e da cachaça. As disparidades começam já na origem de cada uma.

Segundo historiadores, a cachaça surgiu por volta de 1532, em São Vicente. “De acordo com a legislação brasileira, a cachaça é um produto que só pode ser produzido em solo nacional, e o rum pode ser feito em qualquer região do mundo”, explica Sebroeck. Por mais que a cana esteja presente na receita das bebidas, a cachaça é feita a partir da fermentação e destilação da garapa, ou seja, do suco de cana fresco.

Já o rum é produzido do melaço, que é um dos produtos resultantes do processo do refino do açúcar, também derivado da cana de açúcar. Esse processo é que faz com que ambas tenham sabores e características distintas.

Outra similaridade entre o rum e a cachaça é a graduação alcoólica: cada bebida é conhecida por ter aproximadamente o mesmo teor de álcool em sua composição – pelo menos aqui no Brasil. A legislação brasileira que regulamenta a indústria de bebida possui um decreto, desde 2009, que diz que o teor alcoólico da cachaça deve ficar entre 38% até 48%.

O rum, para ser vendido no país, pode ter entre 35% e 48% de álcool, porém, como esse decreto vale apenas no Brasil, pode ser vendido em outros países com teor alcoólico de até 70%.

“Como cada país possui sua própria legislação, essa questão de controle da graduação alcoólica das bebidas acaba variando, então é possível encontrar fora do Brasil o overproof rum, que é qualquer rum com mais de 50% de álcool por volume”, afirma Van Sebroeck.

Tanto a cachaça como o rum também possuem suas versões envelhecidas em madeira. Isso é feito para conseguir que as bebidas criem suas próprias características, aromas e sabores.

Criando drinks

O sabor intenso do rum permite infinitas combinações, sendo possível intensificar esse sabor forte com ingredientes como tabasco ou café, ou então amenizar com a presença de algum frescor que traga equilíbrio – como limão, laranja e outros cítricos.

Abaixo você confere três receitas de drinks com rum para fazer em casa:

Drink Curupira

Ingredientes

75ml de rum

50ml suco de tangerina

20ml suco de limão

20ml xarope simples

5 gotas de tabasco

1 ramo de alecrim maçaricado

Modo de preparo

Colocar tudo na coqueteleira e bater levemente até resfriar. Coagem fina. Servir numa taça ou cálice com 4 pedras de gelo. Decorar com pimenta dedo de moça e alecrim. *Receita cedida por Soham Bello, da Cavendish Rum

Drink Fresh Istanbul

Ingredientes

100 ml de refrigerante de limão

40 ml de café espresso (sugestão Nespresso Istanbul)

15 ml de rum envelhecido

8 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque 5 pedras de gelo no copo, em seguida o refrigerante de limão e o rum. Extraia o café em uma jarrinha e resfrie com 3 pedras de gelo. Despeje delicadamente no copo, sobre o gelo. Para versão sem álcool, basta retirar o rum. *Receita cedida por Nespresso

Drink Breton

Ingredientes

120ml de vinho rosé

40ml de cerveja stout de chocolate (em temperatura ambiente)

15ml de xarope de castanha

15ml de rum

5 gotas de bitter orange

Espuma para drinks para finalizar

Modo de preparo

Em um copo, coloque o vinho rosé, a cerveja Stout de chocolate em temperatura ambiente, xarope de castanha, rum e o bitter orange. Mexa delicadamente. Coloque espuma para drink a gosto. Decore e sirva. *Receita cedida pelo bartender Pedro Alves Cardoso, daRosé Piscine