Drinks e kafta: chefs do Manga ensinam receitas de sabores complexos

As criações do cardápio do restaurante Manga, em Salvador, podem ser apreciadas em pratos individuais ou no menu degustação, mas o objetivo é sempre o mesmo: deixar o visitante de queixo caído. Antes mesmo de levar o garfo à boca, os chefs – ela alemã e ele baiano – conseguem causar divertimento e surpresa com empratamentos que se assemelham a obras de arte.

Inaugurado em 2018 pelo casal de chefs Katrin e Dante Bassi, o restaurante apresenta uma técnica primorosa em suas receitas, resultado de muito estudo e de longas passagens dos chefs em restaurantes notáveis, como o D.O.M, onde o casal se conheceu em 2013. Em entrevista à CLAUDIA, Kafe e Dante contaram (neste link) a longa trajetória pela qual passaram até chegar no restaurante instalado no bairro Rio Vermelho.

Abaixo, eles ensinam duas receitas de drinks autorais e uma de kafta de cordeiro para se arriscar na cozinha. Confira:

Bebericar o Samburá Sour é como dar uma colherada num pote de mel: leva uísque, samburá (pólen fermentado), mel uruçu, clara e pólen. Aprenda aqui a fazer a receita desse drink adocicado.

Criado pelo renomado bartender Jean Ponce, o drinque Rio Vermelho é composto pelo mel de uruçu das abelhas criadas na região. Veja aqui o passo a passo.

A kafta de cordeiro é preparada na brasa e finalizada com queijo de cabra, confit de laranja e pó de azeitona. Aprenda a fazer essa receita sofisticada e saborosa.