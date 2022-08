Cabernet Sauvignon: por que essa uva é uma das mais amadas do mundo?

Uma das uvas vitis viníferas mais consumidas e populares do mundo, a Cabernet Sauvignon é celebrada no dia 30 de agosto. Sua origem vem da região francesa de Bordeaux e a uva é conhecida por sua facilidade em se adaptar a distintos terroirs e por produzir uma grande variedade de vinhos, desde exemplares com estilos jovens até rótulos mais complexos.

A casta, uma das mais plantadas no mundo e uma das preferidas entre os brasileiros, tem origem francesa e é cultivada principalmente na região de Bordeaux e no Vale do Loire.

No século 17, um cruzamento acidental de Cabernet Franc e Sauvignon blanc deu ao mundo o primeiro gosto do que mais tarde se tornaria um tinto ícone. E foi desse cruzamento natural entre a casta Cabernet Franc (tinta) e a Sauvignon Blanc (branca) que veio a origem do seu nome.

Então, em 1800, a Cabernet Sauvignon viu seu primeiro aumento de popularidade, principalmente na França. Os vinicultores procuravam constantemente variedades resistentes às mudanças climáticas e fáceis de cultivar. O sabor rico e de frutas escuras que caracterizava a maioria dos vinhos Cabernet Sauvignon tornou-se muito procurado pelos entusiastas do vinho e a uva rapidamente alcançou o status de uva nobre.

As características da Cabernet Sauvignon

Segundo Thamirys Schneider, sommelière da Wine, o diferencial da Cabernet Sauvignon pode ser observado ainda na videira: sua casca grossa e polpa pequena. A casca grossa ajuda a proteger a uva de variações climáticas, um dos motivos que viabilizam que seja cultivada em diferentes lugares no mundo. Os vinhos produzidos com esta uva costumam apresentar altos níveis de acidez e taninos.

Em lugares mais quentes – como Austrália, África do Sul e Califórnia –, pode ser encontrada em vinhos mais intensos, encorpados, com maior teor alcoólico, taninos macios e com destacadas notas de frutas negras. Já em lugares mais frios, como França, algumas regiões chilenas e norte da Itália, os vinhos costumam ter um corpo menos robusto, taninos mais adstringentes (sensação de secura na boca) e herbáceo mais aparente.

De forma geral, os vinhos tintos produzidos a partir da Cabernet Sauvignon podem ser do tipo varietais, elaborados com uma única uva, ou blends, que é quando ocorre a mescla de duas ou mais castas. “Embora se adapte a diferentes terroirs, e com isso suas características possam sofrer suaves alterações, em geral, são rótulos com cor profunda, bom corpo, acidez média para alta e taninos presentes”, define Thamirys.

Harmonização

Para harmonizar, o sommelier Vinicius Santiago, da Evino, sugere pratos intensos, como pizzas de sabores variados, lasanha de berinjela, bife ancho assado acompanhado de legumes grelhados e polenta com ragu de carne.

Rótulos para mergulhar na Cabernet Sauvignon

Para adentrar no universo da Cabernet Sauvignon, é possível transitar por rótulos clássicos, saindo de Bordeaux, mas também passar pelo Novo Mundo, com vinhos da Califórnia, Austrália, Chile, Uruguai, entre outras localidades que produzem vinhos imperdíveis. Confira:

1) Château Plagnac A.O.C. Médoc 2018 (Bordeaux | França): é um Cru Bourgeois (classificação), ou seja, obedece às regras mais rígidas de cultivo dos vinhedos e vinificação, além dos regulamentos da própria região. É encorpado, com taninos firmes e notas adocicadas de alcaçuz | compre aqui.

2) Apothic Cabernet Sauvignon 2019 (Califórnia | Estados Unidos): de intensidade e taninos macios e notas de baunilha no paladar | R$ 209,90.

3) Nieto Senetiner Fran Cabernet Sauvignon 2021 (Mendoza | Argentina): um vinho de espírito jovem, fresco e autêntico, criado para conquistar aqueles que estão começando a descobrir o mundo do vinho. Tem aromas de especiarias, como pimenta, e sutis toques de baunilha vindos do amadurecimento em carvalho | R$ 79,90

4) U by Undurraga Valle Central Cabernet Sauvignon 2020 (Santiago | Chile): faz parte de uma linha de entrada da renomada vinícola Undurraga, que busca apresentar aos consumidores um vinho descomplicado, tem perfil jovem que exalta as características frutadas e os toques herbáceos | R$ 65,71

5) Salentein Killka Cabernet Sauvignon 2021 (Mendoza | Argentina): passa seis meses em barricas de carvalho para arredondar o vinho e amaciar os taninos, sem perder as características naturais da casta. Vinho jovem, de corpo médio e frutado | R$ 82,24

6) Viñedo Mar de Piedras Gran Bodegón Cabernet Sauvignon 2020 (San José | Uruguai): passa nove meses em tanques de concreto para amaciar o vinho e ressaltar as características frutadas, os toques minerais e o frescor | R$ 164,59

7) Casas Del Bosque Winemakers Selection Cabernet Sauvignon Valle de Rapel D.O. 2019 (Santiago | Chile): vinho macio, com taninos equilibrados e final agradável, ele expressa aromas de cerejas pretas, menta, chocolate amargo e tabaco | R$ 84,90

8) Bonnievale The River Collection Cabernet Sauvignon 2020 (Bonnievale | África do Sul): aromas marcantes de frutas pretas, tostado e um toque de couro, características muito peculiares que só esse terroir oferece | R$ 169,90

9) Nugan Estate Third Generation Cabernet Sauvignon 2019 (Riverina | Austrália): sabor marcante de frutas, pimenta e também chocolate devido à passagem por barrica americana. Possui o selo Vegan Friendly, ou seja, não utiliza proteína animal em sua composição | R$ 82,24

10) Marques de Casa Concha Heritage 2020 (Santiago | Chile): com o blend típico de Bordeaux que busca expressar fielmente o terroir de onde surgiu toda aquela tradição e herança vitivinícola. É composto principalmente por Cabernet Sauvignon (84%), Cabernet Franc (12%) e Petit Verdot (4%) | R$ 559,00