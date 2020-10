Dicas para quem vai recorrer ao delivery no Dia dos Namorados

Depois de um café da manhã caprichado na cama com clima de Dia dos Namorados, ninguém precisa lavar a louça também do almoço. E já que o 12 de junho será longe da badalação dos restaurantes lotados, por conta do distanciamento social, o jeito é levar o restaurante pra dentro de casa.

Diversos estabelecimentos prepararam menus especiais para deixar aquele jantar em casa com jeito de passeio em restaurante chique. As opções de comidinhas você confere logo abaixo, tem menu italiano, carne uruguaia, opção vegetariana e muito mais. Agora é só criar o clima a luz de velas e curtir a refeição a dois!

• O restaurante Boto criou diversas opções de pratos para duas diferentes combinações de menu: um totalmente vegetariano (R$ 310 para duas pessoas) e outro com entradas e principais para os que comem carne (R$ 360 para duas pessoas), ambos com cinco etapas. As sugestões seguem ainda acompanhadas por um buquê de ervas e dão direito ao cliente contratar uma serenata virtual exclusiva para o companheiro(a). As encomendas devem ser feitas com 48 horas de antecedência pelo telefone (11) 3031-0680. Mais informações.

• O chef Fellipe Zanuto, do Hospedaria, criou um menu degustação completo para duas pessoas, com os pratos mais pedidos no restaurante e excelente relação de custo benefício. Para começar, o menu traz Lagarto frio e marinado, acompanhado com pão de manteiga, seguido por bolinho de arroz com maionese da casa. Para os principais, bolonha com creme de queijo (bolonhesa da casa, com macarrão parafuso), arroz cremoso de vegetais com ovo mole e legumes tostados e Milanesa de angus com maionese de batata e agrião. Fechando a experiencia, Mousse de chocolate e Bolo de coco gelado. Com 7 etapas e servido para duas pessoas, o menu tem custo de R$ 160. Os pedidos são feitos direto no telefone do restaurante e devem ser retirados no local. Mais informações.

• O restaurante Pobre Juan preparou um menu especial que poderá ser compartilhado entre duas pessoas. Composto por entrada, prato principal, sobremesa e bebida (espumante ou vinho tinto), o cardápio custará R$ 390 com frete grátis. Para iniciar, Lascas de Parmesão marinado em Cognac, Creme de Berinjela tostada na brasa e Tostada de pão com ervas e Espetada de Salmão em crosta de amêndoas e emulsão de Champagne. O menu segue com o principal: o Corazón del ojo del bife ancho com mousseline de batata aromatizado com azeite trufado e redução de vinho de Malbec, acompanhado de farofa de pistache. Para encerrar a refeição romântica, Torta au chocolat com praliné de castanhas e ganache de chocolate. Todos os pedidos podem ser solicitados diretamente nas unidades pelo telefone, Whatsapp ou pelo aplicativo Ifood. Mais informações. Mais informações.

• Com menu assinado pela chef Renata Vanzetto, o Café da Galeria anuncia duas opções de kits para a celebração de Dia dos Namorados. Na primeira opção, o kit conta com um Sanduíche de Waffle no brioche com salmão defumado, creme azedo, picles de cebola roxa, pepino, alcaparras, tomatinho e rabanete, Focaccia de pão de fermentação natural bolo de coco e mais. A composição conta ainda com duas opções de vinho. O valor é de R$ 146. Já na segunda possibilidade, o kit chega com um Tostex Caipira feito com carne de panela e queijo mussarela no pão fermentação natural e o Tostex mineiro com queijo brie, presunto e tomate acompanhado por pesto, além dos bolos de coco gelado e de cenoura. O valor é de R$ 68. Para garantia do horário de entrega, os pedidos devem ser feito com até dois dias de antecedência pelo telefone (11) 3467-4266. Mais informações.

• O BBQ Company desenvolveu o Kit Churrasco para dois para fazer em casa. O kit vem com uma churrasqueira descartável e biodegradável, pronta para o churrasco de cozinha, incluindo carvão com um sistema que se acende com facilidade e fica aceso por 60 minutos. A exclusividade ainda tem duas unidades de linguiça da casa, dois bifes anchos (250 g), uma cebola pré-assada, milho doce cozido, dois pães de alho, além de farofa e vinagrete. Incluso no valor estão 6 cervejas da marca Heineken e dois copos. O Kit Churrasco para dois custa R$ 199 e pode ser pedido direto na loja, com unidades limitadas. Mais informações.

• A tradicional Quinta do Olivardo, localizada na estrada do vinho em São Roque, terá delivery especial de Dia dos Namorados em São Paulo, das 13h às 21h, instalado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. O restaurante preparou um menu especial para atender os clientes da capital por meio de delivery e drive thru. No menu português, opções com bacalhau e pastel de nata de sobremesa. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 97088-5401. Mais informações.

• O chef Melchior Neto do Gema Restaurante, em Santo André, criou uma opção do jantar secreto. O casal informa as preferências e restrições, e o chef prepara exclusivamente uma entrada, prato principal, sobremesa. A entrega inclui um vinho para harmonizar com o jantar. O valor é de R$ 250 por casal. Pedidos pelo WhatsApp (11) 96623-8689. Mais informações.

• O chef Alain Poletto preparou sugestões especiais do Bistrot de Paris. Uma verdadeira experiência francesa será oferecida em um menu de quatro etapas em dois formatos: um todo pronto para consumo imediato para quem não quer ter trabalho e outro composto por um kit com todos os pratos em sous-vide para serem aquecidos e finalizados na hora de servir dedicados aos que gostam de colocar seu toque final. O menu disponível nas duas versões é composto por por uma entrada, dois principais e uma sobremesa. Será possível ainda encomendar uma garrafa de Champagne Deutz Brut Classic (R$ 560). Os pedidos deverão ser feitos com 24 horas de antecedência pelo telefone (11) 3063-1675 ou WhatsApp (11) 99658-5901 para retirada no local. Mais informações.

• A Dona Firmina Pizzaria apresenta pizzas doces no tamanho brotinho com sabores especiais com 30% de desconto. Entre os sabores estão banana com canela (de R$ 50 por R$ 35), chocolate com morangos (de R$ 55 por R$ 38,50) e Nutella (de R$ 55 por R$ 38,50). Para incrementar o presente, os apaixonados podem combinar essas delícias com uma garrafa de vinho Pé Tinto Esporão 2018 acrescentando mais R$ 40 ao valor das pizzas. Os pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp (11) 98470-3095. Mais informações.

Continua após a publicidade

• O restaurante Venuto preparou um cardápio especial delivery de sua culinária italiana mediterrânea, que pode ser pedido pelo IFood ou take away. O menu com a escolha de uma entrada, prato principal e sobremesa sai a R$ 139,00 para o casal. Entre as opções estão focaccia romana, salmão ao forno, gnocchi alla carbonara e tiramisù de sobremesa. Os pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp (11) 97337-2025. Mais informações.

• O chef Fábio Vieira do restaurante Micaela preparou dois menus especialmente para a data. O primeiro deles tem de entrada rosbife defumado com rúcula selvagem para beliscar com molhinho de alfavaca e de prato principal lasanha de queijos brasileiros (Pardinho, Serro e Grana Padano do Sul) e cogumelos, tudo por R$ 215 para duas pessoas. Já a segunda opção vem de entrada o famoso conjunto de Flans da Aquerela do Brasil com lascas de polvilho artesanal e de principal uma lasanha caipira cremosa com linguiça artesanal defumada, galinha caipira desfiada, tomates ao forno, mussarela e parmesão, por R$ 200. Em ambas opções está inclusa bolinho de chuva com doce de leite para sobremesa. É preciso fazer o pedido até dia 11 de junho pelo telefone (11) 3473-6849 e retirar no restaurante. Mais informações.

• O restaurante Des Cucina, do chef Sergio França, sugere para o delivery combos de pratos harmonizados com vinhos. Entre as opções estão risoto de vieiras, camarão com molho do mar, nhoque, bacalhau, agnolotti recheado com burrata, limão siciliano e molho de tomate fresco e mais. Os preços variam de R$ 79 a R$ 302. Os pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp (11) 98999-9490. Mais informações.

• A Dulca desenvolveu uma nova versão do seu clássico sonho especialmente para a ocasião: agora é possível enviar a frase Te Amo (R$ 90) feita com sonhos em formato de letras e coberto com creme especial. Outra opção são os sonhos em formato de coração, com opções variadas de cobertura (R$ 18) ou na versão sem cobertura (R$ 15) com os recheios nos sabores: beijinho, baunilha, ou doce de leite. A exclusividade é que no momento da encomenda é possível escrever um bilhete de amor personalizado. A cada item do Dia dos Namorados vendido, a Dulca patrocinará um café da manhã para o projeto social Isla, Cozinha de Combate, uma associação de restaurantes que tem como meta cozinhar e distribuir cerca de 600 refeições diárias para as comunidades mais vulneráveis durante a pandemia. As encomendas podem ser feitas via WhatsApp (11) 97307-6913 ou pelos aplicativos ifood e Rappi. Mais informações.

• O restobar Marilyn Brewhouse & Grill preparou dois tipos de menus delivery. Um de carnes especiais da parrilla e outro com peixes, ambos complementados por entrada e duas cervejas de 500ml de cerveja artesanal. Entre as opções estão ancho, ojo de bife, salmão, peixe prego com tagliatelle, atum com crosta de gergelim e mais. Os pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp (11) 98858-8722. Mais informações.

• A chef Roberta Julião anuncia as sugestões do Da Feira ao Baile Café para o Dia dos Namorados. Ela criou quatro possibilidades de kits com receitas doces exclusivas. No primeiro é possível pedir pelo novo Bolo Pudim de Chocolate com frutas vermelhas e creme Inglês. Para acompanhar, a chef sugere ainda um vinho do Porto Quinta do Javali Tawny Port e o pedido é composto ainda por um buquê de flores para deixar o clima ainda mais romântico (o valor é de R$ 290). Já no segundo kit, o pedido é elaborado pelo Bolo de Pudim de Chocolate com Laranja, vinho Porto Ruby Quinta do Javali e um buquê de ervas protetoras Natasha Asmar. Nessa escolha, o valor é R$ 250. Quem desejar, pode ainda optar pelos kits sem o vinho, portanto somente com os bolos e buquês. Nessa escolha, a primeira opção de kit sai por R$ 190 e a segunda, R$ 150. As encomendadas devem ser feitas pelo telefone (11) 3034-2505 ou WhatsApp (11) 99775-8931 até dia 09/06 e as retiradas devem ser feitas no dia no endereço Rua Costa Carvalho, 443/SP – sobreloja. Mais informações.

• O Templo da Carne, do chef Marcos Bassi, preparou um combo para duas pessoas. A refeição inclui um quilo de fraldinha filetada, acompanhada de farofa Bassi – feita com ovos, bacon e linguiça Toscana – e duas cervejas Stella Artois por R$ 148. O cardápio delivery e a lista de bairros para entrega podem ser visualizados no site e redes sociais do Templo da Carne Marcos Bassi e no aplicativo iFood. Mais informações.

• O restaurante NOU preparou menus exclusivos que unem seus maiores clássicos e que poderão ser recebidos em casa. Os casais podem escolher entre o combo composto por uma entrada com bolinho de arroz e dois principais, filé à milanesa com risoto de limão siciliano e o spaghettini com camarões por R$ 125, ou então, a segunda opção que tem o vinagrete de lulas grelhadas ao chimichurri para começar seguida de medalhão de filé mignon com linguine ao molho de cogumelos e o peito de frango com crosta de ervas e risoto de aspargos e brie por R$ 145. As entregas do restaurante são feitas pelo aplicativo iFood e também pelo número que funciona como telefone e WhatsApp: (11) 3812-1848. Neste dia, o delivery funcionará das 11h às 14h30 e das 18h às 23h. Mais informações.

• O Botanikafé criou sugestões exclusivas. Nos dias 12, 13 e 14 de junho estará disponível no menu de delivery da casa opções de combos para brunch composto por duas toasts ou beneditinos, dois cafés, sucos ou vinho, além da combinação para o almoço, feita com dois lunch time (Nasi Goreng e Kale e Legumes) e dois sucos ou vinho. Como exemplo, é possível pedir Cogumelos Toast (pão levain, mix de cogumelos e creme de queijo de cabra, pimenta calabresa, cebolete, azeite e sal) e Avocado Bene (pão levain, 2 ovos poché com molho hollandaise e farofa de bacon), com suco pitaya e refresco detox. As criações são acompanhadas por um buquê de flores secas e cartão como mimo. Os combos, que servem duas pessoas, custam a partir de R$ 80 e poderão ser pedidos pelo aplicativo da Rappi das 8h às 18h. Mais informações.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia