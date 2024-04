10 receitas de brigadeiro gourmet para adoçar o dia

Cansado do mesmo doce de sempre? Prepare-se para uma explosão de sabores com nossa seleção de 10 receitas de brigadeiro gourmet que vão transformar sua próxima festa ou encontro em um momento inesquecível.

Tem receita com Nutella, pistache, sabor churros, limão e muito mais! São ótimas opções para surpreender em eventos, para saborear em casa ou até para vender, que tal? Confira a seguir as receitas:

1) Receita de Brigadeiro Gourmet de Nutella com Avelã

Uma combinação clássica que eleva o brigadeiro a outro nível. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

300g de Nutella

100g de creme de leite fresco

50g de chocolate ao leite picado

50g de avelãs torradas e picadas

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, a Nutella e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione o chocolate picado, mexendo até derreter completamente. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e passe nas avelãs picadas.

2) Receita de Brigadeiro Gourmet de Paçoca com Nibs de Cacau

A paçoca traz um toque brasileiro e crocante ao brigadeiro, enquanto os nibs de cacau adicionam um sabor intenso e sofisticado. Veja o passo a passo:

Continua após a publicidade

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de paçoca esfarelada

50g de creme de leite fresco

30g de nibs de cacau

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, a paçoca esfarelada e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione os nibs de cacau, mexendo para incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e finalize com nibs de cacau.

3) Receita de Brigadeiro Gourmet de Limão-siciliano

Uma explosão de frescor e sabor cítrico que conquista o paladar. Perfeito para quem busca uma opção leve e refrescante. Para finalizar, é possível usar raspas de limão ou coco. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de suco de limão-siciliano fresco

Raspas de 1 limão siciliano

50g de manteiga sem sal

Modo de preparo:

Continua após a publicidade

Misture o leite condensado, o suco de limão siciliano e as raspas de limão em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione a manteiga, mexendo até incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e finalize com raspas de limão siciliano.

4) Receita de Brigadeiro de Pistache

O sabor exótico do pistache se combina com a cremosidade do brigadeiro para uma experiência única e sofisticada. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de pasta de pistache

50g de creme de leite fresco

50g de pistaches picados

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, a pasta de pistache e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione os pistaches picados, mexendo para incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e finalize com pistaches picados.

5) Receita de Brigadeiro de Maracujá

A acidez do maracujá se equilibra perfeitamente com a doçura do brigadeiro, criando um sabor irresistível. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de suco de maracujá fresco

50g de creme de leite fresco

Semillas de maracujá para decorar

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, o suco de maracujá e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione as sementes de maracujá, mexendo para incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e finalize com sementes de maracujá.

6) Receita de Brigadeiro de Churros

Reviva a nostalgia dos churros com essa versão inusitada de brigadeiro. A canela em pó e o açúcar granulado completam a experiência. Veja o passo a passo:

Continua após a publicidade

Ingredientes:

395g de leite condensado

50g de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Açúcar e canela para decorar

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, o creme de leite, o açúcar e a canela em pó em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e misture bem. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e passe na mistura de açúcar e canela.

7) Receita de Brigadeiro de Ovomaltine

O sabor inconfundível do Ovomaltine se junta à textura cremosa do brigadeiro para um resultado delicioso e nostálgico. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de Ovomaltine

50g de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Continua após a publicidade

Misture o leite condensado, o Ovomaltine e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e misture bem. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros e passe no Ovomaltine em pó.

8) Receita de Brigadeiro Gourmet de Caramelo Salgado

Uma combinação surpreendente de sabores que conquista o paladar. O toque salgado do caramelo contrasta com a doçura do brigadeiro para uma experiência única. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de creme de leite fresco

50g de flor de sal

Modo de preparo:

Misture o leite condensado e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione a flor de sal, mexendo para incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros.

9) Receita de Brigadeiro de Doce de Leite

A cremosidade do doce de leite se une à textura tradicional do brigadeiro para um sabor clássico e irresistível. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

Continua após a publicidade

395g de leite condensado

200g de doce de leite

50g de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, o doce de leite e o creme de leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e misture bem. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros.

10) Receita de Brigadeiro de Morango com Espumante

Uma opção sofisticada e elegante para ocasiões especiais. O sabor do morango se combina com o frescor do espumante para um toque de requinte. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

395g de leite condensado

100g de purê de morango fresco

50g de espumante

50g de chocolate branco picado

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, o purê de morango e o espumante em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Desligue o fogo e adicione o chocolate branco picado, mexendo até derreter completamente. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Enrole os brigadeiros.

