5 dicas incríveis para fazer um café da manhã surpresa

Além de ser um gesto carinhoso e íntimo, preparar um café da manhã surpresa mostra que você se atenta às preferências da pessoa amada. Seja em datas comemorativas ou apenas como forma de demonstrar amor, esse gesto ajuda no fortalecimento dos laços e cria memórias afetuosas.

Que tal começar o dia da melhor maneira? Confira algumas sugestões de receitas e decorações para esse momento:

Planejamento

Em primeiro lugar, é importante descobrir o que a outra pessoa gosta de comer pela manhã. Faça uma lista com os principais ingredientes e compre um pouquinho de cada item com antecedência. Se possível, acorde mais cedo para cuidar dos últimos detalhes e deixar tudo fresco e organizado.

Montagem: mesa ou cama

Alguns objetos contribuem para uma apresentação charmosa e inesquecível. Para um café na cama, certifique-se de ter uma bandeja firme e espaçosa para distribuir todas as gostosuras e não comprometer o ato de comer. Além disso, não se esqueça do guardanapo e, caso queira adicionar um toque romântico, escreva um recadinho mostrando o quanto essa pessoa é especial.

Já para a mesa, vale soltar a imaginação e pensar em composições harmônicas, seguindo um padrão em relação às cores e formatos, para que combinem entre si e tornem o espaço acolhedor e convidativo.

O melhor caminho é usar pratos, talheres, xícaras e copos destinados a ocasiões especiais. Nesse momento, os pequenos detalhes fazem toda a diferença! Por isso, escolha outros enfeites para montar a mesa.

Para Walkyria Fagundes, chef de confeitaria do restaurante AE! Café & Cozinha, o conselho é “um belo jogo americano e flores”. Ela acrescenta: “Também gosto de tirar os produtos das embalagens, então o suco coloco em jarra, a manteiga coloco em uma manteigueira… E se for servir frios, monte uma tábua com frutas secas”.

Menu

O cardápio não precisa ser muito elaborado, mas sim algo simples com um toque sofisticado. Opte por receitas rápidas e versáteis. A chef sugere pão na chapa na frigideira e ovos mexidos, por exemplo.

“O café é uma refeição bem flexível. A receita do toast, por exemplo, caso seja glúten free, se resume a apenas trocar o pão por tapioca ou pão de queijo. Se for vegano, troque o salmão e o ovo por um hommus e um queijo de castanha. Se for intolerante a lactose, é só não usar manteiga no pão”, comenta sobre as diferentes dietas e restrições alimentares.

Para as bebidas, ela diz: “Eu gosto muito do chai latte. Dá para comprar um xarope concentrado ou até mesmo sachê de chá. Uma mimosa também cai super bem, uma parte de suco de laranja e uma parte de espumante”.

As porções devem ser pequenas e variadas, com sucos, frutas, frios, geleias e iogurte.

Ovo mexido perfeito

De acordo com Walkyria, o ovo mexido perfeito pode ser feito em um bowl. Basta bater o ovo antes com um pouco de creme de leite e, em seguida, cozinhar a partir da panela fria com um pouco de manteiga. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

Toast de avocado, salmão defumado e ovo

Ingredientes

1 fatia de pão de sua preferência

1/4 de avocado cortado

1/2 pacote de salmão defumado

1 ovo frito

Modo de preparo

Toste a fatia de pão, na torradeira ou frigideira, com manteiga. Em seguida, corte o avocado em quatro, e depois em tiras finas. Disponha sobre o pão e tempere com sal e pimenta. Por fim, coloque o salmão defumado em cima e finalize com um ovo frito de gema mole.

