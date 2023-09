Cuscuz, cartola e mais: receitas para um café da manhã nordestino

Os itens de um café da manhã são capazes de dizer muito sobre uma região. Por meio dessa refeição, é possível observar os ingredientes típicos, os costumes, histórias e os sabores preferidos de uma determinada população. E o Nordeste brasileiro traduz muito bem essa sensação com sua tapioca, queijo de manteiga, cuscuz e tantos outros preparos tão característicos.

Quando inauguraram o Nica Café, em São Paulo, as sócias pernambucanas Carla Konrad e Niege Chaves inicialmente não pensavam em incluir suas raízes no cardápio. Porém, com o tempo, as saudades dos sabores de sua terra e a diversidade de receitas possíveis de serem feitas foram mudando esse cenário.

“Inicialmente, a ideia não era trazer nenhum ingrediente nordestino. Mas minha filha, Maria Luiza, insistiu para que inseríssemos no cardápio uma sobremesa famosa, algo de Recife que ela sentia muita falta morando em São Paulo. Resolvi fazer Cartola, trazendo o queijo manteiga para o doce ficar genuíno. Foi um sucesso e resolvemos incrementar”, conta a sócia Carla Konrad, que já trabalhava com operações gastronômicas em Recife e, durante a pandemia, mudou-se para São Paulo.

“Então, resolvemos oferecer mais delícias nordestinas, que fazem bonito também perto de receitas europeias, além de serem perfeitas para qualquer hora do dia. Por vezes, damos um toque contemporâneo, como nosso bolo de rolo, que é servido com sour cream. Esse mix é muito legal, valoriza nossa culinária”, explica a sócia do Nica Café sobre o menu do restaurante, que conta com ingredientes vindos semanalmente de Recife.

Segundo as proprietárias, um café da manhã típico não está completo sem três elementos: cartola, tapioca e cuscuz. Sendo assim, elas ensinam a seguir o passo a passo dessas receitas para reproduzir em casa e começar o dia com o pé direito:

RECEITAS PRÁTICAS PARA UM CAFÉ DA MANHÃ NORDESTINO

Cuscuz de carne-seca com queijo de coalho

Rendimento: 5 porções

Ingredientes

500g de cuscuz

120g de carne-seca desfiada

25g de cebola picada

25g de queijo coalho em cubos

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Deixe a massa de cuscuz descansar por 5 minutos. Enquanto isso, grelhe a carne-seca com a cebola e o queijo coalho. Em seguida, coloque o cuscuz na cuscuzeira recheando com a carne (reserve um pouco para finalizar). Aqueça em fogo médio entre 8 a 10 minutos. Num prato, decore com uma mistura da carne e do queijo, cebolinha e sirva.

Cartola

Ingredientes

1 banana sem casca

120g de queijo de manteiga

25g de mel de engenho

Canela e açúcar a gosto

Modo de preparo

Corte a banana ao meio e grelhe na chapa. Faça o mesmo com o queijo manteiga. Coloque a banana no prato e o queijo por cima. Regue com o mel e polvilhe com açúcar, canela e sirva.

Tapioca rendada

Ingredientes

150g de massa de tapioca peneirada

120g de queijo de coalho ralado

Modo de preparo

Numa frigideira quente, coloque 30g do queijo de coalho ralado. Acrescente a farinha de tapioca. Depois recheie com o restante do queijo. Espere derreter, criando uma textura dourada por cima da tapioca. Dobre e sirva.

