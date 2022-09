Tarô: entre 19 e 25/09, a energia é de sabedoria, regras e convenções

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“Habemus Papam” é a célebre frase em latim tradicionalmente utilizada para a apresentação de um novo papa. Nesta semana, com menos pompa e circunstância, venho anunciar que temos Papa (o do tarô, claro) como energia dominante. E o que isto significa em termos práticos? Esta carta – também denominada de o Hierofante ou Sumo Sacerdote – faz com que os valores da sociedade, morais, religiosos e civis estejam mais em evidência.

Apesar deste arcano fazer alusão direta ao principal dirigente da Igreja Católica, no tarô a figura do Papa simboliza um mestre, um mago, um sábio, alguém com liderança intelectual e não está, portanto, ligada a nenhuma religião em particular. Na verdade, a carta do Papa representa pessoas numa posição de autoridade que nos proporcionam conhecimento: professores, mestres, pastores, curandeiros, guias, mentores, oraculistas, palestrantes, terapeutas, orientadores, pajés, conselheiros, xamãs e por aí vai.

O Papa também é a carta dos valores, das regras de boa conduta e instituições tradicionais, já que o arcano de número 5 simboliza basicamente o dogma, a doutrina, a virtude, a instrução e está ligado ao signo de touro, do elemento terra. Por conta disso, provavelmente você vai sentir vontade de passar a seguir um caminho mais conservador e permanecer dentro de um modelo já “experimentado e testado”. Afinal de contas, você não está mais disposta a se arriscar no amor, na vida profissional e nem financeira. A partir de agora, vai querer relacionamento sério, emprego fixo com carteira assinada e não diversificar muito os seus investimentos. Somente coisas que possam te trazer melhores chances de obter um resultado mais seguro e bem-sucedido em longo prazo. Chega de viver “tempos líquidos” com uma ausência completa de comprometimento, onde nada é para durar, não é mesmo?

A carta do Papa geralmente fala sobre a participação em um grupo ou parte de uma instituição. Você pode desfrutar de uma profunda sensação de conforto estando cercada por pessoas que têm o mesmo sistema de crenças e valores. Esta carta trata da identificação com os outros e de uma maneira de pensar, então, pode ser tão simples quanto ingressar em uma academia, comunidade de Tarô online ou num curso EAD, por exemplo.

O Papa remete também à necessidade de conselhos sábios. Este arcano pode representar uma melhor amiga, coach, mentora, taróloga, conselheira espiritual ou influenciadora digital (por que não?) que poderá te guiar e dar orientação sobre um determinado assunto. Portanto, nesta semana, antes de tomar qualquer decisão, provavelmente, você vai querer primeiro pesquisar, estudar e se aconselhar para ter certeza absoluta de que está tomando o caminho certo.

Por falar em conhecimento, você também pode estar pensando em fazer uma pós-graduação ou até um mestrado. Quem sabe talvez compartilhar o seu conhecimento de forma estruturada através de webinars, cursos online ou presenciais? Você pode até ganhar projeção e ser considerada uma referência, “um Papa no assunto”.

Por fim, como não poderia deixar de ser, por se tratar de uma figura religiosa, a carta do Papa traz uma mensagem de fé, mesmo que você não tenha nenhuma crença. Em um mundo de incertezas, siga os conselhos do grande mestre Gilberto Gil: “andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar”.

Boa semana e muita luz!