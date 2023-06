Tarô da semana: carta da Lua traz dúvidas e incertezas

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Lua no Tarô é frequentemente associada à intuição, ao mistério, ilusão e emoções profundas. Pode indicar um período em que as coisas podem aparecer confusas ou ambíguas.

A energia da carta da Lua também pode sugerir a necessidade de explorar o subconsciente e de confiar na intuição para lidar com situações incertas e nebulosas nesta semana.

Este arcano é rico em simbologia, começando até pela própria lua em si que é um símbolo da intuição, emoções, imaginação, fertilidade e poder feminino. Ela representa um mergulho nas profundezas da psique, onde sentimentos e percepções podem mudar rapidamente.

Afinal, a Lua é de fases. Já dizia William Shakespeare: “Não jure pela Lua, que é inconstante e muda todos os meses, a menos que o seu amor seja igualmente instável”.

De fato, a Lua mostra um cenário obscuro, pois ela simboliza aquilo que você não vê; aquilo que está oculto. Na escuridão tudo se confunde. “À noite todos os gatos são pardos”.

Esta carta fala também de ilusão e imaginação. O que percebemos nem sempre é a realidade. Acredite ou não, a nossa percepção não se baseia somente nas informações visuais que recebemos. O nosso cérebro costuma “deduzir” e adivinhar coisas quando algo não está claro ou que ainda não conseguimos ver direito. Os nossos pensamentos podem, muitas vezes, nos levar para caminhos irreais e fazer com que tenhamos ideias distorcidas. Neste sentido, a carta da Lua fala de situações onde nos sentimos inseguras, preocupadas, sem ter certeza do futuro. São questões que não dependem única e exclusivamente de nós, mas também da vontade do outro. E, quando não sabemos se o resultado final será o que desejamos, nossa imaginação vai longe! É, normalmente, quando fazemos aquelas perguntas na nossa cabeça que começam com “e se”…

Nem tudo é o que parece com a Lua. Não é à toa que o medo do escuro é um dos mais comuns na humanidade. A escuridão dá uma sensação de perigo porque nos sentimos mais vulneráveis. Aproveite e se pergunte se a ameaça é mesmo real. E, se de fato for, o que de pior pode acontecer? Será que não estamos aumentando a proporção das coisas?

Temos, muitas vezes, uma propensão a valorizar informações negativas ao invés das positivas. O famoso “copo meio vazio”. Com a energia da Lua você vai estar naturalmente mais pessimista porque ainda não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Às vezes sofremos por antecipação. Ironicamente a carta do Sol é a que vem logo em seguida deste arcano. Depois da noite vem o dia, não é mesmo?

É também a carta dos Arcanos Maiores da intuição. A Lua lhe diz que algo sobre uma situação ou pessoa em sua vida que não é o que parece ser e você precisa confiar no que seus instintos estão lhe dizendo.

A Lua também pode significar que você está deixando sua ansiedade ou medo dominá-la, o que pode fazer com que você sofra de mudanças de humor, instabilidade ou insegurança. Não deixe que seus problemas reprimidos ressurjam! Deixe de lado os seus bloqueios mentais ou diálogo interno negativo. Não temos como controlar 100% dos nossos pensamentos, mas podemos afastar aqueles pensamentos obsessivos e insistentes.

Ao invés de ficar angustiada e pensar que “não consegue” e que “não é capaz”, acredite no seu potencial. Não deixe que as emoções negativas a controlem. Use o medo a seu favor. Abrace as suas vulnerabilidades! Liberte-se do perfeccionismo, da necessidade de certezas, das suposições. Tenha a coragem de ser perfeitamente imperfeita. “No momento que você decide lutar contra seu medo, você está no caminho para a iluminação” (Osho)

Uma ótima semana e muita luz!