Vai viajar? Os produtos de cabelo que não podem faltar no seu nécessaire

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você é do tipo que nunca sabe o que levar no seu nécessaire para uma viagem e na tentativa de não errar acaba colocando vários itens, ou mesmo nenhum? Aqui, ensino como escolher os produtos de cabelo que você realmente precisa levar em suas férias.

Xampu e condicionador

Essa dupla é indispensável, qualquer que seja o local. Mas sugiro que você tenha aquela marca específica para o seu tipo de cabelo. Nada de querer experimentar outra no começo da viagem. Pode não surtir efeito e acabar prejudicando suas selfies.

Loiras ou com luzes, atenção: tenha um xampu ou condicionador desamarelador caso o seu destino seja praia ou piscina. Ele ajuda a remover os pigmentos que deixam os fios mais esverdeados. Mas não exagere, pois ele também remove a cor. Sugiro usar uma vez por semana.

Máscara hidratante

Nem sempre dá para ir a um salão no meio de uma viagem, portanto, invista em uma boa máscara de tratamento, assim você mantém a hidratação, maciez e brilho. Caso tenha coloração e queira mantê-la por mais tempo, adquira máscaras tonalizantes. Opte por aquelas cuja tonalidade é parecida com a do seu cabelo.

Óleo reparador

Por ser um produto altamente versátil, ele não pode ficar de fora da sua mala. Isso porque você pode usá-lo como reparador de pontas, para alinhar os fios e remover o frizz. Aliás, é possível fazer um belo tratamento noturno. Ensino abaixo:

Na hora de escolher uma fórmula, dê preferência para aquelas à base de argan e de macadâmia.

CC cream

É um leave-in bem versátil, que serve da textura lisa à crespa e ainda conta com muitas funções em um único produto. Indicado para altas temperaturas, antes das ferramentas modeladoras como secador, chapinha e babyliss, e até mesmo se estiver em um tempo mais frio – como a neve.

Gel ou pomada

Leve na bolsa, principalmente se você tem costume de fazer penteados ou se já está planejando algum. Pode investir em um gel de brilho, por exemplo, para se jogar no wet hair, que tal?

Spray de brilho

Borrifar no comprimento e pontas garante um up nas madeixas durante a finalização. Sem contar que o produto é antioxidante, ou seja, protege os fios contra o envelhecimento e agressões externas. Opte por aqueles que possuem vitaminas e proteínas do linho em sua composição, pois esses ingredientes são aliados da saúde, da maciez e do brilho.

Ativador de cachos

Na hora de escolher o seu, dê preferência por fórmulas ricas em elastina e óleos, que além de manter os fios nutridos, também auxiliam na melhora da definição. Vale lembrar que a forma de aplicar o produto faz toda diferença, então capriche quando for amassar as mechas, sempre utilizando uma toalha felpuda ou uma camiseta de algodão.