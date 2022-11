Tem cabelo cacheado? Confira 7 dicas para a saúde e definição dos fios

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você tem o cabelo cacheado e mesmo investindo em diferentes finalizações ainda sente que os fios não permanecem definidos por muito tempo? Vou te ajudar. Selecionei sete dicas para manter os seus cachos saudáveis e bonitos por mais tempo.

Identifique as características e as necessidades do seu fio

Se você é cacheada sabe bem que a falta de definição pode aparentar falta de cuidados. Nesse sentido, é importante entender o seu tipo de curvatura, se ela é mais definida ou se é mais solta, se o seu fio é mais seco ou normal. Esse conhecimento facilita a escolha correta do tipo de produto e finalização que você deve investir.

Invista no ativo correto para cabelos cacheados impecáveis

Nada de sair comprando de tudo um pouco, assim você gasta dinheiro e tempo. Procure produtos ricos em elastina e óleos, que são essenciais para repor a nutrição e a definição dos fios. Nesse link você pode conferir quais são os ativos mais indicados para cabelos com curvas.

Aumente a frequência dos tratamentos

A nutrição natural do fio vem da oleosidade produzida no couro cabeludo, mas, para isso, ela precisa conseguir percorrer todo o comprimento. Nos cacheados, esse processo não funciona muito bem, ocasionando o ressecamento. Por isso é indispensável reforçar os tratamentos aumentando a sua frequência, ou seja, ao invés de tratar os fios uma vez por semana, você pode fazer duas. Procure também os tratamentos no salão pelo menos a cada 15 dias. Assim você garante que as suas madeixas fiquem mais nutridas, fortes e livres de pontas secas.

Renove o seu corte

Você sabia que o corte de cabelo pode influenciar a definição do seu fio? Sim, isso acontece. As madeixas cacheadas, quando estão muito compridas, podem ficar bastante pesadas, diminuindo a definição. O ideal é apostar em um corte em camadas para distribuir de forma harmoniosa o volume e melhorar a textura. Mas vale um bom papo com o seu cabeleireiro para descobrir o melhor look para você.

Mantenha as mãos longe dos seus caracóis

Elas são verdadeiras inimigas dos cabelos, pois o contato excessivo pode aumentar a oleosidade da raiz e o frizz, e vai acabar desmanchando seus cachos. Então, após finalizá-los, evite ao máximo ficar mexendo neles o tempo todo.

Você está usando o pente correto?

Os pentes finos, aqueles que têm os dentes muito juntinhos, além de estimularem muito o volume, são um os principais causadores da quebra. Dê preferência para as versões com dentes mais largos, que desembaraçam sem oferecer riscos às suas madeixas. Vale lembrar de desembaraçar durante a pausa do condicionador, combinado?

Receitinha para o day after de sucesso

Todo mundo sabe que dormir de cabelo molhado não é bom. Então, se você precisa fazer isso tarde da noite, não se esqueça de usar um difusor. Se mesmo assim você cometer esse erro e acordar com os fios bagunçados, aposte nesse truque: em um borrifador, coloque um pouco de água e ativador de cachos. Depois, borrife a mistura em todo o comprimento e pontas. Amasse bem. Dessa maneira você consegue arrumar o penteado sem ter que lavar as madeixas novamente.

Nesse vídeo dou mais dicas de como conquistar cachos perfeitos: