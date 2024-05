Madonna: do cabelo platinado ao rosa

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Não se fala em outra coisa no Brasil a não ser o megaespetáculo que Madonna apresentou em solos brasileiros com a turnê “The Celebration Tour in Rio”. A diva do pop abalou as estruturas da Praia de Copacabana com looks icônicos e performances eletrizantes.

A verdade é que ela sempre dá o que falar e as suas madeixas não ficam para trás. Você se lembra que a Madonna já foi morena? Teve o cabelo rosa? Abaixo, trouxe alguns visuais da cantora; relembre.

Cachos volumosos

Na década de 1980, Madonna despontou no meio artístico com o seu cabelo natural. Os cachos volumosos, com luzes em loiro e raiz escura completavam o estilo extravagante da cantora na época.

Estilo Marilyn Monroe

Após o lançamento do álbum Like a Virgin, a rainha do pop apostou em diversas variações do loiro, mas o icônico platinado vintage, com corte inspirado na atriz e modelo Marilyn Monroe, foi o mais emblemático.

Rabo de cavalo longo

Durante a sua terceira turnê, a “Blond Ambition Tour”, Madonna desfilou com um rabo de cavalo alto, totalmente liso e polido. Para diferenciar ainda mais o visual, a cantora apostou em uma trança que envolvia o topo da cabeça e deixou os fios soltos, com leves ondulações nas pontas. Nessa última turnê, em comemoração aos 40 anos de carreira, uma de suas dançarinas apareceu com esse penteado.

Pixie

Quando Madonna se rendeu ao pixie, realçou ainda mais os seus traços naturais. A cantora apostou no topete, no liso polido e até no bagunçado e texturizado. Esse corte permite uma variedade de finalizações e também combina com todas as texturas e tipos de rosto, basta fazer algumas adaptações, como deixar uma franja ou fios na costeleta.

Cabelo preto

A rainha do pop apostou no black hair em alguns momentos da sua carreira, principalmente quando estava em sua versão mais dramática e ousada.

A cor contrastava com seus olhos, criando um visual marcante. Vale lembrar: transformações como essa podem não agradar as pessoas que não estão acostumadas a colorações ou descolorações.

Rosa

Madonna sempre chamou a atenção por sua irreverência, mas ao exibir o tom rosa causou um grande alvoroço nas redes sociais. Para adotar as cores fantasia é preciso muito cuidado, que vão desde a avaliação com profissional até a manutenção dos fios.

Ondulado longo

Ver essa foto no Instagram

A aposta da vez são as ondas, que dão mais movimento e volume para as madeixas. Para esse penteado, é preciso usar um babyliss para criá-las. Nesse caso, a sugestão é o aparelho triondas, um modelador com três cilindros, que deve ser aplicado da raiz sentido às pontas.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino alguns cuidados essenciais para cabelos descoloridos:

