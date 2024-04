Talvez você não conheça pelo nome, mas com certeza você já viu o corte que é sucesso agora em cabeças por aí. O estilo consiste em um penteado curto que surgiu nos anos 1950 e 1960 e que ganha popularidade de tempos em tempos. A pergunta que fica, no entanto, é: como adaptar o corte pixie para diferentes texturas de fio? Aqui, descobrimos juntas!

“A principal característica é ter a lateral bem curtinha e a parte de cima mais longa. São diversas variações, que dependem das texturas dos fios de cada pessoa: pode ser com franja ou sem, com a franja mais curtinha ou mais longa e, muitas vezes, assimétrica”, explica Ricardo Rodrigues, embaixador da Wella Professionals.

Algumas celebridades que já exploraram o corte são Audrey Hepburn, Halle Berry, Emma Watson, Zoe Kravitz, Anne Hathaway e Miley Cyrus.

É um estilo prático, que exige pouca manutenção, e que realça os traços da face. O pixie também é versátil e pode ser adaptado para diferentes tipos de cabelo e formatos de rosto, dando um ar de elegância e muita personalidade.

Quer saber qual é o melhor corte de acordo com a textura do seu cabelo? Confira as dicas abaixo:

Corte pixie para cabelos lisos

Para dar mais volume e movimento, nos cabelos lisos, o pixie pode ser cortado com camadas finas. Franjas laterais ou assimétricas também funcionam bem nessa textura para criar um visual mais dinâmico.

Corte pixie para cabelos ondulados

O ideal é usar as ondas a seu favor, explorando o fato do cabelo ser mais volumoso. Camadas desfiadas, por exemplo, ajudam a manter a forma do corte sem precisar de muita manutenção.

Corte pixie para cabelos cacheados e crespos

Nesse caso, na hora do corte, é importante considerar a tendência do cabelo a encolher. Construir camadas pode ajudar a definir os cachos e controlar o volume.

Também é fundamental que o profissional ajuste o corte ao padrão de cachos da pessoa. Cortar demais pode desfavorecer o formato natural dos cachos. Novamente: use seu cabelo a seu favor!

E para cabelos finos ou grossos?

Aqui, para controlá-lo melhor, uma possibilidade é manter camadas mais longas. Reduzir o volume também ajuda para que o cabelo não fique tão armado.

Os cabelos mais fininhos costumam ter menos volume, o que pode dificultar a construção de penteados ou cortes mais elaborados. Uma dica é cortar camadas mais texturizadas e pontas assimétricas, criando a ilusão de mais densidade e movimento.

Um pixie mais curto nas laterais e mais longo no topo também pode dar a impressão de um cabelo mais volumoso.

