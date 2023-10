Cabelos longos ou curtos: qual é a melhor alternativa?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Os cabelos são uma parte importante da nossa identidade, refletem nosso estilo pessoal, personalidade e até mesmo influenciam em nossa confiança. Mas qual é a melhor alternativa: fios longos sensuais ou um corte curto mais prático? Vem conferir esse dilema capilar e entender quais as vantagens e desvantagens.

Cabelos curtos: vantagens

Praticidade;

Os cabelos curtos são mais fáceis de lavar, de secar e de estilizar, economizando várias horas da sua rotina;

É moderno;

Mulheres com cabelos curtos projetam imagens de confiança e o corte é ideal também para quem deseja um visual arrojado e único;

Alívio no calor.

Estamos na primavera, uma boa opção para você, que pretende cortar os fios mais curtos, afinal, nos meses de altas temperaturas, isso contribui para manter a cabeça – literalmente – mais fresca.

Cabelos curtos: desvantagens

Crescimento visível. Por isso mesmo, pode exigir visitas frequentes ao salão, alterando a sua rotina para deixar o corte em dia.

Cabelos curtos x Penteados

Pode não parecer, mas é possível ter visuais diferentes. Dá para investir no wet hair, por exemplo, usando um gel de brilho para modelar, ganhando aquele efeito molhado em pontos estratégicos, como no topo, da raiz até as pontas, com as madeixas jogadas para trás, só para um lado… Ou ainda apostar nos acessórios, como tiaras, presilhas, lenços, fivelas, grampos, dos mais simples aos mais sofisticados, com brilho e pedrarias. Solte a criatividade.

Cabelos longos: vantagens

Versatilidade;

É possível fazer inúmeros penteados , desde tranças elaboradas, ondas ou apostar no liso;

Efeito romântico;

Outra vantagem dos cabelos longos está associada ao romantismo e a feminilidade que eles transmitem;

Camuflar imperfeições.

Ele permite minimizar visualmente características faciais que algumas pessoas podem não gostar, como o rosto redondo, nariz mais projetado ou um queixo mais comprido.

Cabelos longos: desvantagens

Manutenção intensa;

Fios compridos requerem cuidados diários, como escovação, hidratação e tratamentos – em casa e no salão. São fatores importantes que contribuem para cabelos mais saudáveis;

Tempo de secagem;

Quem tem cabelos longos, provavelmente deve passar por isso: a demora em secar naturalmente após a lavagem, dificultando a estilização. Pode ser um inconveniente para aquelas que possuem uma rotina apertada no dia a dia;

Pesados e quentes;

Em estações, como primavera e verão, os cabelos longos podem ser um incômodo devido ao comprimento, que pode esquentar a região do pescoço e ombros.

Mas, afinal, a escolha de aderir ao curtinho ou comprido é inteiramente pessoal, por meio das preferências e objetivos estéticos. Independentemente da escolha, o importante é que seus cabelos estejam de acordo com as suas características e transmitam a imagem que você gostaria de passar;

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, você confere mais detalhes do cabelo longo e do curto.

