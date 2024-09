Como reproduzir o cabelo de Mariah Carey e ter cachos perfeitos?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Depois de 14 anos, a cantora norte-americana Mariah Carey fez uma tour no Brasil, com shows em São Paulo e no Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro. Nossa obsessão? O cabelo de Mariah.

Como fazer o cabelo de Mariah Carey?

Não é difícil copiar. Tanto para as lisas quanto para as cacheadas, a dica é aplicar um CC Cream nos fios ainda úmidos e secar, para hidratar e proteger contra os danos das ferramentas de calor. Depois, separe mechas grossas e enrole o babyliss. Conte até 10 e solte. Repita em todo o cabelo.

Para ajudar a deixar as ondas com uma textura mais encorpada e a minimizar o frizz, você pode aplicar a quantidade equivalente a um grão de feijão de pomada nas mãos, friccionar uma na outra, e deslizar pelas mechas. Em seguida, penteie com uma escovinha da raiz até as pontas para desmanchar os cachos e ganhar as ondas.

Continua após a publicidade

Como fazer ondas sem fonte de calor?

Não quer usar ferramenta de calor? Temos outro truque. Use o cinto de um roupão, como os de algodão, nos cabelos já secos. Coloque no centro da cabeça. Separe as mechas do topo, enrole uma de cada vez no cinto e prenda a ponta com grampo.

Depois junte as pontas do cinto para trás, para não ficarem soltas. Quanto mais tempo você conseguir ficar, melhor. Está liberado dormir com o cabelo desse jeito se você conseguir. Basta soltar e pentear delicadamente para ganhar essas ondas perfeitas.

Continua após a publicidade

Como ter fios brilhantes?

Além das hidratações em casa, com ativos como ômegas 3, 6 e 9 e nano colágeno, que repõem massa, deixando o fio mais resistente, você pode investir em tratamentos no salão para que suas madeixas fiquem mais iluminadas, encorpadas, macias e saudáveis, como aqueles com 12 proteínas que levam cerca de dez minutos para nutrir e regenerar a fibra.

Outra dica – e que é ótima para amenizar o frizz – é apostar em um óleo capilar, que é extremamente versátil, servindo ainda para umectar e hidratar. Dê preferência às fórmulas a base de macadâmia e argan.

E, por fim, os doadores de brilho. São produtos com vitaminas e oxidantes que deixam a fibra, como o nome diz, mais brilhante.

Continua após a publicidade

Gostou? Quer mais dicas de hidratação para arrasar nos penteados? Mostro aqui:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.