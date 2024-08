Famosas com cabelos curtos: veja inspirações e como aderir

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você reparou nas redes sociais que muitas famosas estão deixando os longos fios de lado e apostando no curtinho? Seja pela praticidade, inovação ou versatilidade, esse estilo conquista cada vez mais as mulheres. Trouxe algumas tendências para você se inspirar, vem ver!

Pitty

A cantora apostou em um corte abaixo do queixo, o Chanel repicado, que permite um visual ainda mais ousado – combinando muito com a nova fase dela. O visual valoriza várias texturas, como o liso, ondulado ou cacheado. E é indicado para rostos redondos, pois o repicado ajuda a verticalizar a imagem, e ovais – considerado um coringa, isto é, combina com praticamente todos os cortes por conta das proporções faciais serem simétricas.

Andreia Horta

Recentemente, a atriz deixou para trás os longos fios, e agora está com o blunt bob, um corte sem camadas, que, por esse motivo, pode estimular o volume, principalmente nas laterais. Por isso, combina mais com as texturas lisas e rostos ovais. Para finalizar, igual a atriz, você pode deixar seu cabelo secar naturalmente ou investir no messy (bagunçadinho), utilizando um CC Cream ou gel para amassar os fios.

Agatha Moreira

A atriz, que em breve estará no ar em Mania de Você (Globo), repaginou as madeixas com o pixie, o famoso joãozinho. Ficou um charme! Vale lembrar que se você tem fios longos e quer apostar nesse look, tem que levar em consideração que o estilo realça bem as extremidades. Por isso, é mais indicado para quem tem rosto triangular e oval, mas dá pra adaptar ao rosto redondo com uma franja mais longa.

Outra dica: não faça uma transformação radical, pois muitas não gostam do resultado. Corte aos poucos para ir se acostumando, combinado?

Luisa Arraes

No ar em No Rancho Fundo (Globo), a atriz exibe um bob com ondas. O estilo transmite um ar moderno e descolado. Combina com diversas texturas e sua finalização pode ser ondulada, como fez a atriz. Se a ideia é usar o babyliss, cuidado ao encostar o aparelho no rosto para não se queimar. Em tempo: sempre aplique um CC Cream com proteção térmica antes das fontes de calor, para evitar danos às madeixas.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino como decidir qual é o melhor corte de cabelo para você!

