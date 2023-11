O retorno da franja inspirada em Brigitte Bardot

Brigitte Bardot é, indiscutivelmente, um ícone! A atriz e cantora ganhou notoriedade nas décadas de 1950 e 1960. Seu estilo era outra referência importante na época. Uma de suas características mais marcantes era o cabelo, ela usava as madeixas loiras, em um tom dourado, e uma franja desfiada emoldurando o rosto.

A franjinha à la Brigitte Bardot traz uma certa atemporalidade e sensualidade, o que era natural na atriz. Atualmente, esse corte é bem popular, carrega uma modernidade e descontração aos fios, e está em alta. Conversamos com o hair e beauty stylist Celso Kamura sobre esse retorno.

O profissional conta que essa franja volta a brilhar junto a popularidade do shaggy hair e o butterfly cut, que também eram estilos usados pela francesa. Além disso, é também um estilo bastante democrático.

“É uma franja muito versátil! Vai bem com todo tipo de rosto e com muitas texturas de cabelo. Ela é mais curta no centro e mais alongada nas laterais, emoldura perfeitamente o rosto”, explica Celso Kamura. O especialista só não recomenda esse corte para quem tem o cabelo finíssimo e oleoso.

Como finalizar a franja à la Bardot?

Existe uma técnica mais indicada para estilizar essa franja? Vamos para um passo a passo de Celso Kamura: Comece secando-a com o secador e aplique previamente um protetor térmico para evitar danos causados pelo calor.

Em seguida, utilize um leave-in para manter a maciez e a hidratação dos fios. O processo continua com o uso de uma escova redonda, direcionando o secador de cima para baixo e depois para as laterais, ajudando a modelar a franja.

Para realçar e manter a aparência desejada dessa franja, alguns produtos específicos são recomendados. O uso de protetor térmico é fundamental para proteger os fios durante a secagem com o secador. Além disso, para controlar a oleosidade que pode surgir ao longo do dia, o shampoo a seco é uma opção válida, especialmente para quem tem cabelo mais propenso à oleosidade.

E para dar mais estrutura aos fios mais finos, uma pomada em pó é indicada, oferecendo textura e sustentação à franja. Esses produtos auxiliam na preservação do estilo e na manutenção do visual desejado.

Abaixo algumas inspirações:

Um franja mais repicada!

Pode ser mais longa também, a inspiração segue a mesma.

Em cabelos com mais texturas também funciona super bem.

É uma boa pedida para diferentes formatos de rostos!

E quanto à manutenção?

“Franja requer manutenção. Não tem jeito!”, já entrega Celso Kamura. “Então é importante pensar bastante antes de decidir e cuidado ao cortar a franja em casa. O processo pode parecer muito fácil na internet, mas o trabalho que dá para consertar você vai sentir na pele”, completa o profissional.

A manutenção é mensal, mas essa franja consegue sobreviver um tempinho maior. É possível prolongar um pouco mais o intervalo entre os cortes, chegando a até 40 dias, conta o cabeleireiro dos famosos. E então, está pronta para se jogar na franjinha Bardot?