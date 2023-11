Seu cabelo não cresce? Rodrigo Cintra dá dicas

Cabelos compridos e brilhantes sempre voltam para as nossas cartas de sonhos para os fios – especialmente alguns meses depois de cortar, não é mesmo? Assim, passamos por períodos de esforço e insistência com produtos e cuidados para ver uma diferença milimétrica. Desde suplementação até o clássico corte das pontas que promete deixar o cabelo saudável, são muitos os conselhos e promessas de crescimento mais rápido. Mas, afinal, existe mesmo alguma verdade em tudo isso? Conversamos com Rodrigo Cintra, hair stylist e colunista da Claudia, Julio Pierezan, tricologista e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, e Maiara Souza, nutricionista do Art Beauty Center, para entender melhor essa questão.

É possível acelerar o crescimento dos cabelos?

Um dos maiores mitos que rodeiam o crescimento das madeixas é que não temos como acelerar o crescimento dos fios, contando com um padrão genético que não tem possibilidade de alteração.

Apesar disso, Pierezan afirma que é possível acelerar a velocidade em que o cabelo aumenta de comprimento. Em geral, os fios crescem a partir de um centímetro por mês.

“As condições genéticas são fatores que possibilitam o crescimento dos fios. Temos os ciclos capilares, com a fase anágena (crescimento) e a catágena, quando os fios param de crescer – entra num processo involutivo. E a telógena, que é a queda. A fase anágena varia muito. Há pessoas que desenvolvem essa fase em um ano, crescendo os fios nesse período e, após um ano, eles caem. Mas existem mulheres que têm uma fase de crescimento (anágena) de quinze anos, deixando os cabelos bem longos”, revela o tricologista.

Assim, quanto mais longa a fase anágena, maior o cabelo fica. Diversos fatores podem ter impacto na velocidade de crescimento, como, por exemplo, doenças dermatológicas e sistêmicas, desnutrição, tabagismo, alterações hormonais e danos térmicos aos fios.

Hora de cortar as pontas!

Pode parecer um mito de mãe, mas o corte frequente das pontas do cabelo – ou um corte regular – tem grande influência no crescimento saudável – e, consequentemente, na velocidade em que notamos a mudança.

“Os cabelos crescem aproximadamente um centímetro por mês. Então, é fundamental fazer a manutenção do corte a cada três ou quatro meses para remover as pontas duplas e ressecadas”, revela Cintra.

Então, chegou a hora de marcar o seu agendamento no salão e garantir que seu cabelo se mantenha saudável!

Cuidados em casa para melhorar o crescimento

Uma rotina de cuidados é essencial para garantir o crescimento saudável das madeixas. “É preciso evitar ficar muitos dias sem lavar o cabelo. Quem sofre com a oleosidade pode lavar os cabelos todos os dias, agora quem possui os fios mistos e secos, pode realizar a lavagem em dias alternados”, explica Rodrigo. O profissional ainda conta que os cuidados podem ser potencializados com o uso de produtos que possam ser aplicados na raiz.

Já Julio recomenda a realização de massagens ao couro cabeludo, mantendo a região saudável, principalmente para quem transpira demais ou pratica alguma atividade física. “Se não higienizar corretamente, os sais vão se acumular, o cabelo fica sujo e com oleosidade excessiva. Tudo isso pode bloquear os folículos e evitar o crescimento dos fios”, acrescenta.

E se você gosta de deixar o seu cabelo em coques ou rabos de cavalo apertados, é importante tomar uma série de cuidados para não prejudicar a saúde do seu couro cabeludo!

“Os penteados apertados, como tranças e rabos de cavalo, usados diariamente, podem provocar uma queda por tração. Se você precisa prender os cabelos diariamente por conta do trabalho ou do treino, tente deixar a raiz mais folgada”, aponta o hairstylist.

Pierezan ainda explica que o uso frequente de elásticos apertados ou megahair aplicado de forma incorreta podem levar à alopécia traumática.

Já dormir com o cabelo molhado pode causar abafamento do couro cabeludo, permitindo a proliferação de bactérias que podem desencadear a seborreia, por exemplo, interferindo no crescimento.

Além disso, o atrito do cabelo molhado na fronha pode acabar quebrando os fios e criando frizz. “A fricção na hora de dormir também é péssima para a saúde capilar, pois pode acentuar o frizz. Investir em uma fronha ou touca de cetim/seda ajuda a proteger os fios”, levanta Rodrigo Cintra.

Alimentação e suplementos, qual o impacto?

A alimentação está totalmente associada à saúde dos nossos fios, e uma dieta adequada pode fazer uma grande diferença na velocidade dos resultados de crescimento.

“É preciso ter uma dieta balanceada com carne, peixe, leite, ovos e iogurte, pois eles têm nutrientes essenciais para estimular os folículos, como zinco e ferro. A ingestão de fontes de vitaminas A, C, D e E também auxilia no crescimento, além das fontes vegetais”, aponta Maiara Souza.

A nutricionista também aponta que feijão e leguminosas, em geral, são fontes de proteína, que é importante para o cabelo. O feijão, por exemplo, ainda é rico em ferro e zinco. “A semente de abóbora é uma ótima fonte de zinco também. Portanto, não se alimentar corretamente pode fazer o cabelo cair ainda mais”, finaliza.

Já os suplementos que prometem um crescimento acelerado dos cabelos devem ser vistos com cautela: apesar de conterem nutrientes importantes para ajudar no fortalecimento dos fios, eles não serão capazes de aumentar o crescimento para mais de um centímetro por mês, que é o natural. Portanto, vale mais apostar em uma dieta balanceada e saudável, do que acreditar em promessas milagrosas – combinado?

Aprenda a lavar e pentear seus fios

Nos últimos anos, tem-se entrado bastante na discussão de qual é o método certo para higienizar o cabelo, desde as massagens até a aplicação dos produtos nos locais adequados.

“Quando você aplicar o shampoo, faça uma massagem no couro cabeludo com as pontas dos dedos, em movimentos circulares. Essa técnica pode melhorar a circulação sanguínea que pode levar a um crescimento mais rápido dos fios”, desvenda Cintra.

O colunista da Claudia ainda explica que não devemos aplicar produtos como condicionador e máscaras hidratantes na raiz, a não ser que esteja especificado no rótulo, pois eles podem entupir os folículos e trazer outros problemas para a região, contribuindo para que os fios demorem mais para crescer.

Depois de higienizado, chegou a hora de pentear o cabelo, o que também requer cuidados para não danificar a estrutura dos fios.

“Comece penteando as pontas e depois vá subindo, com cuidado, até chegar na raiz. Existem, sim, pentes ideais para cada tipo de cabelo. As cacheadas e crespas, por exemplo, se dão melhor com pentes de dentes largos. Já quem tem o cabelo ondulado pode optar por pentes de cerdas mistas. Quem tem o cabelo liso pode se beneficiar dos pentes com cerdas menos espaçadas e firmes”, explica Rodrigo.

Erros para evitar

Se você quer ter madeixas longas e brilhosas, existem alguns erros que devem ser evitados. Dentre as especificações, Cintra recomenda se afastar do uso excessivo de spray, gel e fontes de calor, além de evitar banhos com água muito quente – o que pode estimular a oleosidade no couro cabeludo, além de ter um controle sob o estresse do dia a dia, que impacta negativamente na saúde dos fios.

“Em excesso, o calor enfraquece a estrutura do cabelo e pode até prejudicar o couro cabeludo, causando irritações e o ressecamento da pele. Então, a minha dica é: não use sempre, ajuste a temperatura do aparelho e use um protetor térmico”, conta o estilista.

“Não recomendo a esfoliação no couro cabeludo, pois ela pode acentuar a queda. O ideal, antes de usar esse tipo de produto, é conversar com o seu cabeleireiro”, acrescenta Pierezan.

O médico tricologista ainda aponta a falta de nutrientes e vitaminas como fatores agravantes da dificuldade de crescimento dos fios, alertando que, se perceber que o cabelo não está crescendo, é necessário procurar um tricologista para uma avaliação.