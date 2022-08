Horóscopo semanal: previsões de 22/08 a 28/08

Áries: Esta semana chega com uma vibe de organização em seus projetos de vida. Você vai fincar os dois pés no chão e olhar para seus planejamentos com um pouco mais de dedicação e responsabilidade. O trabalho vai te exigir um pouco mais de foco, paciência, mas se souber onde quer chegar, tudo isso serão meras pedrinhas no caminho. Não deixe ser maior que você.

Touro: O planeta Urano que por aí está desde 2019 começa seu movimento retrógrado no meio desta semana e fica assim por algum tempinho. Sem desespero! Isso acontece para que você possa revisitar alguns planejamentos e decisões que merecem novas atitudes e resultados. Cultive mais a coragem para sair da sua zona de conforto e se projetar em coisas novas — é essa a pegada de Urano pra você (e não é de hoje!)

Gêmeos: O Sol está chegando em sua casa de passado e família do Mapa Astral e tudo leva a crer que você terá momentos de harmonia, bem-estar e união nesse setor. É um bom momento para resolver algumas pendências lá de trás, para seu futuro chegar sem rusgas. Por outro lado, Urano fica retrógrado no seu setor íntimo e traz algumas questões internas que merecem ser resolvidas também. Você com você mesma, sabe? Nada de fugir, sinta o que precisa.

Câncer: Uma vibe mais racional para decidir algumas questões te ronda essa semana, mas fica tranquila que a velha e boa intuição ainda está com você. O Sol chega em seu setor de comunicação e estudos e tudo que você sentir de fazer para melhorar ambos e se aperfeiçoar, os astros dão amém! Se joga, nada de ficar se sabotando com medo de não dar certo. Você só vai saber se tentar.

Leão: Depois de uma temporada de energia pura por aí, chega a vez de cuidar melhor do planeta Vênus, do amor e autocuidado, que ainda se encontra por aí. Tenha cautela com as competições, tanto no ambiente profissional, quanto nas relações. E se estiver buscando um amor para chamar de seu, abra verdadeiramente seu coração para oportunidades, sem medo de ser feliz.

Virgem: Boas novas essa semana! Com o Sol brilhando por aí, são dias de glória, depois dos dias de luta. A sua energia é renovada, o brilho pessoal preenchido. Aproveite o momento para fazer aquela limpeza que você gosta, tanto na vida, quanto em suas coisas, para trazer renovação e espaço para o novo.

Libra: Eita que com o Sol no signo anterior, você entra naquela fase um tanto estranha com suas energias. Mas, sem focar nisso nesse momento, pois Mercúrio faz sua passagem para seu signo e traz movimento em questões de trabalho, principalmente. Novos projetos, pessoas, demandas — tudo renova a energia para que você experimente e enxergue outros caminhos.

Escorpião: Suas relações de trabalho e pessoais ganham um novo movimento essa semana com Urano, que fica retrógrado neste setor do seu Mapa. É momento de fazer aquela renovação, já que este movimento traz certa imprevisibilidade. Você pode querer transformar algo que julgava ser correto ou indo pelo caminho certo. Mas, você tem o poder da regeneração, não se esqueça.

Sagitário: Semaninha puxada com altas entregas e correria! É momento de olhar melhor para tudo que considera prioridade e realmente equilibrar – já que nem tudo é tão prioridade assim, certo? Não tenha medo de escolher ou de mudar. Seu trabalho e rotina podem gerar alguns imprevistos, mas tudo que chega neste sentido vem para modificar e melhorar outras situações. Aguarde.

Capricórnio: Urano fica retrógrado no seu paraíso astral e isso requer algumas mudanças de postura da sua parte, com você mesmo e com quem compartilha do seu melhor. A criatividade pode ficar um pouco confusa, mas se souber agir com mais cautela, saberá contornar. Imprevistos e transformações podem acontecer para que você veja outros lados das situações.

Aquário: Mercúrio entra em seu setor de expansão e conhecimento trazendo oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Sua sociabilidade aumenta e você ganha destaque em projetos que tenham sua pegada e personalidade. Não deixe de falar ao mundo qual é o seu propósito. E com seu regente, Urano, ficando retrógrado, quanto mais puder contornar medos e inseguranças, melhor será seu resultado.

Peixes: O sol brilha e chega, chegando em seu setor de relacionamentos e parcerias. É momento de aproveitar as boas novas que o Astro traz, com muito brilho e energia para as relações. Se estiver em busca de um amor, é o momento perfeito para ganhar luz nesse assunto – use a força e poder do Sol para te ajudar a conquistar o que deseja.

Pílulas diárias

22/08: Não tenha medo de trocar as coisas da sua vida. Tenha medo de viver a vida sem mudança alguma.

23/08: Sol em Virgem traz organização e praticidade aos nossos sonhos. É hora de realizar!

24/08: Urano fica retrógrado e nos convida a revisitar tudo que precisamos de mudança. A transformação é o caminho.

25/08: Quantas coisas perdemos por medo de agir? Que tal se, só por hoje, você fizesse diferente?

26/08: Lua em Leão traz energia de sobra para colocarmos em primeiro lugar nossas verdadeiras prioridades.

27/08: Lua Nova traz boas oportunidades de crescimento e andamento nas situações. É hora de criar!

28/08: Paciência para o que você não entende e resiliência para o que você deseja