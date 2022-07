Horóscopo semanal: as previsões de 25/7 a 31/7

Áries: Júpiter, que está em seu signo, começa seu movimento retrógrado no dia 29 trazendo uma energia a mais em seus projetos e escolhas. Cuidado apenas para não vibrar na frequência dos exageros – nem tudo é o que parece. Concentre-se em seus objetivos e mantenha a crença em sua intuição.

Touro: Cuidado com a comunicação sem freio essa semana. Procure exercitar o diálogo, expor o que sente, mas com cuidado para não exagerar. Projetos e trabalho também podem trazer certa confusão, exigindo um pouco mais de você essa semana. Mantenha o foco e a determinação, sem exceder sua energia para isso.

Gêmeos: Um vai e vem de vibração no seu campo profissional pode deixar você mais inquieto, almejando assim, uma mudança nessa área para você. Não esqueça de escutar lá no fundo do seu coração o seu verdadeiro desejo. Comunicação e exposição estão com boas energias, utilize isso ao seu favor para mudar a sua situação na carreira.

Câncer: Vênus, em seu signo, traz um desencontro no céu e promove, com isso, alguns pequenos exageros, levando para o drama emocional. Cuidado para que suas relações não sofram essa influência e acabam por ser perder com a comunicação. Utilize esse desafio para exercitar um pouco mais sua fé e crença em tudo que você pode sim controlar.

Leão: Apesar de alguns desencontros no céu, a Lua Nova chega em seu signo e traz boas chances de realização, sobretudo aos assuntos que você vem plantando há tempos. Não desanime com algumas mudanças de rotas e imprevistos, pois o Universo pede foco e isso você terá de sobra!

Virgem: Tudo bem que essa é a época do ano mais chatinha pra você, mas o mesmo tempo, os astros apontam desafios que trazem evolução. Mudanças no trabalho e até mesmo em projetos pessoais podem te pegar essa semana. Conte com sua boa e velha organização para dar uma força nessa energia. Se puder dar uma escapada no fim de semana, o contato com a natureza é ótimo para se reequilibrar.

Libra: Com Júpiter ficando retrógrado no setor das relações, essa semana poderá ser decisiva na resolução de coisas pendentes de passado. Tenha em mente o que deseja, o que quer realmente para sua vida e tudo que se apresentar a você neste sentido, pedindo uma resolução, não tenha medo de resolver.

Escorpião: Apesar do Sol estar atingindo um setor muito importante pra você, o do propósito, essa semana você pode ainda sentir certa insegurança para tomar algumas atitudes e fazer algumas escolhas. Mantenha sua cabeça firme na terra e não deixe que incômodos emocionais atrapalhem o seu processo.

Sagitário: Júpiter, seu planeta regente, fica retrógrado no ponto mais positivo da sua vida e traz alguns questionamentos essa semana, sobretudo aos seus medos e o que tem relutado a fazer. Os próximos dias chegam para te lembrar para não esquecer de ouvir mais seu coração em suas tomadas de decisões.

Capricórnio: Para essa semana, cuidado com interferência da família em seus relacionamentos, até mesmo os de trabalho. Lembre que você é o grande responsável pelas suas escolhas e tem a responsabilidade de decidir o que é melhor. A comunicação pode ficar um pouco travada, exigindo mais atenção no trato destes assuntos.

Aquário: Algumas questões de ordem de passado podem voltar à tona trazendo soluções definitivas. Não tenha medo de encara-las se assim for para sua evolução. No trabalho, tenha um pouco mais de razão ao invés de emoção para decidir o que é melhor pra você.

Peixes: Assuntos profissionais ficam em evidência essa semana pedindo cautela com algumas explosões de energias. Você pode ficar um pouco mais sem paciência do que o normal e se perdendo em detalhes que não são importantes. Tire um tempo para refrescar sua mente e trazer luz para o que realmente deve ser feito.

Pílulas diárias

25/07: Não dê espaço para mentiras que você mesma conta ao seu respeito. Assuma o protagonismo que sua vida merece

26/07: Lua em Câncer traz a emoção redobrada e nos convida a mergulhar fundo para achar a solução do que mais queremos resolver

27/07: Hoje tire o dia para promover um bem-estar a você. Empenhe-se em focar em si mesma e veja a energia que pode acontecer!

28/07: Dia de Lua Nova em Leão e as vibes do poder pessoal estão nas alturas! Reconheça-se e não tenha medo de assumir o que é seu!

29/07: Faça do limão uma limonada. Imprevistos estão aí para vermos um pouco mais além do que imaginamos poder ver

30/07: Um bom dia para se reconectar com a natureza e fazer deste momento um presente a si mesma

31/07: Sol e Júpiter se encontram no céu e promovem um dia alto astral para o último dia do mês. Faça de tudo para deixar sua energia alta!