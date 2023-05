Horóscopo semanal: previsões de 22/05 a 28/05

Na semana em que é comemorado o Dia de Santa Sara Kali, padroeira do povo Cigano, o amor surge em todas as suas formas. O período é de clareza e renovação nos desejos, e os astros pedem que você escolha aquilo que te faz bem. Abaixo, as previsões do horóscopo para o período entre 22/05 e 28/05.

Horóscopo da semana

Áries: Semana excelente para usar a comunicação, seja nas relações pessoais ou profissionais. Quanto mais criar movimento, mais energia retorna de novidades e oportunidades. Uma viagem rápida não está descartada, aproveite para relaxar.

Touro: Os próximos dias trazem certo estranhamento de algumas questões pendentes, mas a boa notícia é que os astros te ajudam a superar qualquer medo ou insegurança diante das chances que te surgem. Erga a cabeça e vá firme em direção aos seus sonhos.

Gêmeos: A temporada geminiana mal começou e você já pode sentir uma renovação de energia pairando por aí. Aproveite esse início e faça uma limpeza na vida – de coisas, situações, pessoas, hábitos – para que o novo chegue com tudo.

Câncer: Vênus continua dando movimento ao seu signo e, nos próximos dias, trazem mais disposição para mudar o que for preciso em prol das suas relações pessoais. Se coloque mais no mundo, pois os próximos dias estão convidativos a se socializar mais e agregar pessoas da mesma energia que a sua.

Leão: Com a recente chegada de Marte por aí, você pode fazer uma análise criteriosa do que deseja conquistar daqui em diante. Não tenha receio de pedir ajuda, se necessário, mas sua energia está te direcionando a correr atrás do que deseja com a coragem renovada. É hora de entender que o que fica, é porque realmente tem valor para sua evolução.

Virgem: Com o sol raiando em sua carreira, você pode se sentir mais motivada a tentar coisas novas e até a agregar ou mudar algo em prol do seu sucesso. Os próximos dias trazem mais visibilidade e destaque – por isso, mantenha-se firme em direção dos seus objetivos, pois o Universo está dando um jeito de mostrar o caminho.

Libra: Você estará mais aberta e expansiva nos próximos dias, o que pode trazer algumas boas oportunidades de contatos e ganhos. Momento ótimo também para planejar viagens e aprender novas coisas – aquele curso que você está adiando pode começar agora. Esta semana traz um ar mais leve e você pode aproveitar deixando o novo entrar em sua vida de vez.

Escorpião: Com a Lua esta semana em seu signo, você estará mais estimulada a cuidar de suas questões com mais prioridade e foco. Não tenha receio de fazer escolhas e tomar decisões. Os próximos dias trazem maior certeza do que deseja e o Universo te dá os caminhos para a realização.

Sagitário: Com o sol raiando em seu setor de relações, sua sociabilidade estará maior, o que aumenta as chances de renovação e atração de pessoas novas em sua vida. Abra-se para possibilidades e novidades em seu setor amoroso: harmonia, leveza e mais liberdade em sentir estão beneficiados.

Capricórnio: Não hesite em colocar seus planos ou arriscar certas coisas. O momento de fazer é agora, tenha em mente que seus objetivos podem ser melhorados e alterados também para o lado positivo de tudo. Pessoas novas chegam para trazer mais movimento e leveza em seu cotidiano.

Aquário: Você vem se deparando com algumas situações mais desafiadoras, mas vem aprendendo também como agir com mais maturidade. A boa notícia é que, nos próximos dias, o Sol em seu paraíso astral traz oportunidades excelentes de trabalho e visibilidade – você estará com mais destaque em tudo que fizer. Boas chances de mudanças positivas nos próximos dias.

Peixes: Esta semana, assuntos familiares ganham destaque. Você estará mais requisitada por parentes e pessoas próximas. Foque na resolução de tudo que estiver ao seu alcance. Assuntos de herança e passado podem fazer parte da pauta nos próximos dias.