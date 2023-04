Horóscopo de maio: A saída é pelo lado de dentro

Não é segredo para ninguém que, de vez em quando, a astrologia traz momentos decisivos justamente para fazermos aquela análise básica da nossa vida, das decisões e escolhas que tomamos. E é exatamente isso que nos mostra o Horóscopo de maio, encabeçado por alguns planetas, como Plutão, que registra seu primeiro movimento retrógrado em Aquário, logo no início do mês, e Mercúrio, que segue no mesmo posicionamento, em Touro, até o dia 14.

Os dois juntos serão responsáveis por esta transformação e revisão, principalmente do que nos amedronta mudar. Eles nos oferecem energias passadas como gatilhos para que possamos traçar planos melhores e mais concretos em direção aos nossos objetivos.

No dia 5, o eclipse lunar no eixo Touro- Escorpião, um dos mais intensos do zodíaco, nos apresenta uma profunda conexão com nosso interior e mais uma oportunidade para deixarmos ir o que precisa. Já no dia 11, é a vez de Vênus adentrar no emocional Câncer, promovendo o romance, o acolhimento e a proteção. “É hora de pensar com o coração”, diria a doce Afrodite a todos nós.

Júpiter, o planeta da boa sorte e da expansão, entra em Touro no dia 16, reverberando uma energia bastante próspera. Podemos esperar uma temporada de concretizações e realizações, onde o “ser para ter” fará mais sentido se bem trabalhado junto às nossas crenças e aos modos de ver a vida. Por fim, Marte, o planeta da coragem, chega em Leão no dia 20, trazendo a fluidez necessária para sermos quem viemos ser. Sem medos e sem amarras. Depois de um mês com os pés no chão, Marte nos convida a sermos fogo em brasa!

A vibe segura e estável vinda do signo de Touro promove momentos importantes, como a busca pela realização, mas, antes, é preciso dar aquela checada nos propósitos. Com uma sintonia de responsabilidades, valores e discernimento, seguimos em frente na busca pelo alinhamento entre razão e emoção — afinal, é a única saída.

Horóscopo de maio para cada signo

Touro: Com a energia alta em sua essência, você pode aproveitar para colher bons frutos durante o mês de maio. Só cuidado com os excessos: desde uma alimentação desregulada até as oscilações emocionais. Tire um tempo para olhar para si mesma com carinho e cuidado. E não se esqueça: a vida, às vezes, pede certas mudanças para você chegar onde precisa.

Gêmeos: Sua espiritualidade e intuição estarão mais fortes do que nunca, e isso é um convite para rever alguns caminhos escolhidos por essa direção. Siga no que traz alegrias, sempre. O mês é excelente para ganhos, investimentos, sobretudo se você colocar seu verdadeiro foco e valor no que faz.

Câncer: Com a entrada do arquétipo do amor em seu signo este mês, sua temporada será de autocuidado e acolhimento. Momento bom para os romances: abra-se para novas oportunidades e para a harmonia da relação. Uma oportunidade de trabalho pode significar mais reconhecimento e visibilidade.

Leão: É hora de mudar o que precisa para chegar onde deseja. Caminhos seguros te levam a lugares que já conhece. Por isso, que tal explorar e se arriscar um pouco? Marte em alinhamento com seu signo te oferece a coragem necessária. Por outro lado, algumas mudanças nas relações estão previstas — olhe com carinho para isso também.

Virgem: Não recue agora, virginiana. Traga para perto seus sonhos e objetivos, e deixe a vida abrir seus caminhos. Júpiter te oferece expansão e conhecimento para alcançar seus sonhos. Esteja atenta aos sinais que o universo vem te oferecendo, principalmente em relação às pessoas que chegam ao seu redor.

Libra: Mesmo que não perceba, sua vida vem se modificando e, este mês, esse movimento ganha um espaço definitivo. Seja íntegra e assuma as questões que você sabe que são necessárias. Boas doses de autoconfiança e segurança interna te dão esse suporte — aprenda a transformar as coisas para ser feliz.

Escorpião: Suas relações ganham destaque em maio. Você estará mais segura no que sente, embora o eclipse lunar possa trazer alguns gatilhos e situações mal resolvidas para você aprender e encerrar o que for necessário. Siga em frente com a certeza de que sua intensidade vale a pena onde você estiver.

Sagitário: Não dê margem para pensamentos negativos e nem ouse manter a mente barulhenta. Sua vida este mês traz oportunidades que vão te lembrar o quanto é bom reconhecer a sua jornada até aqui. O trabalho passa por transformações: esteja preparada para um novo fluxo.

Capricórnio: Atente-se com as finanças! O universo te convida a reorganizar este setor para que você não passe por nenhum aperto. As energias estão boas para você abraçar o seu autocuidado e a sua autoestima — esteja na sua prioridade, pois a verdadeira expansão está onde você foca e vive.

Aquário: Plutão, que chegou por aí há pouco tempo, já entra em movimento retrógrado trazendo uma análise profunda sobre você: o que deseja ser agora? Sinta melhor seus caminhos e veja o que o universo quer te mostrar. Situações mal resolvidas pedem outros olhares, mas trazem respostas para tudo que você vem buscando.

Peixes: Novos conhecimentos chegam este mês propondo outras perspectivas e olhares de vida. Não tenha receio de seguir a sua intuição e de mudar, se for necessário. As coisas acontecem quando você olha para elas, sem medo, e encara a responsabilidade de ser quem se é. Em maio, escolha realizar ao invés de só sonhar.

Áries: Você segue com o coração este mês, ariana. No que depender do céu, seu ânimo estará melhor se souber equilibrar bem as tarefas diárias com o tempo de lazer. Bons indícios de novos ganhos e oportunidades profissionais. Vale a pena dar uma olhada em situações familiares para levar ao futuro de suas relações.