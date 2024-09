Horóscopo da semana: Vênus em Escorpião ilumina relacionamentos

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

No horóscopo da semana de 23 a 29 de Setembro, os astros reservam intensidade emocional, necessidade de equilíbrio e, para alguns, instrospecção. A semana começa com Sol em Libra e Vênus em Escorpião, que iluminam os relacionamentos e a sociabilidade. Ela segue com Mercúrio em Libra, que promove dinamismo e movimento na vida social. Por fim, saiba que é preciso se proteger de pensamentos que te impedem de ser quem você é.

De Áries a Peixes, descubra o que o universo tem a lhe oferecer com as previsões desta semana:

Horóscopo da semana

Áries: Vênus em Escorpião traz uma intensidade nos sentimentos e nas relações amorosas. O desejo de conexões profundas se destaca, e você pode se ver mais vulnerável ou disposta a mergulhar em emoções intensas. No entanto, cuidado com ciúmes e possessividade — esse trânsito pode trazer uma paixão avassaladora, mas também testes de lealdade e sinceridade.

Touro: Vênus, seu regente, está em Escorpião, o que pode trazer uma intensidade emocional inesperada nas relações, especialmente no amor. Sua natureza cautelosa e reservada será desafiada, com Vênus em Escorpião pedindo mais profundidade, honestidade e transformação em seus relacionamentos.

Gêmeos: Com o Sol transitando no setor mais positivo do seu Mapa Astral, você sentirá uma energia mais leve e diplomática nas interações sociais. Este é um período favorável para resolver conflitos e buscar harmonia nos relacionamentos. Este posicionamento incentiva a busca por equilíbrio entre o seu eu interior e os outros ao seu redor.

Câncer: Com o Sol chegando em seu setor doméstico e familiar, há um foco maior em encontrar harmonia dentro de sua casa e nos relacionamentos íntimos. Este é um período em que você pode sentir a necessidade de equilibrar sua vida pessoal com as demandas externas, buscando paz e compreensão em suas conexões mais próximas.

Leão: Netuno e Mercúrio em situação oposta mostram que você pode se sentir dividida entre o desejo de ser prática e a tendência a cair em fantasias ou informações equivocadas. Em decisões importantes, tenha cuidado com mal-entendidos ou falta de clareza. É essencial verificar os detalhes e não confiar apenas na intuição.

Virgem: Durante esta semana, você pode sentir dificuldades em separar fatos da fantasia, especialmente quando se trata de detalhes cruciais ou situações que exigem uma análise mais prática. Pode haver mal-entendidos ou confusões, então, é essencial revisar documentos, mensagens e decisões importantes.

Libra: Com o Sol transitando em seu signo, este é um período de renovação pessoal, onde você se sente mais forte e centrada. A energia do Sol amplifica sua busca por harmonia, beleza e justiça em todos os aspectos da vida. Este é um ótimo momento para se concentrar no seu bem-estar, renovando sua aparência ou reorganizando sua rotina de uma forma que favoreça sua saúde mental e física.

Escorpião: A semana será marcada por uma mistura de introspecção, intensidade emocional e a necessidade de atenção com a clareza nas comunicações. Com o Sol em seu setor emocional, há uma tendência a voltar-se para a introspecção e o reequilíbrio de questões internas. Este trânsito ilumina o setor do subconsciente, sugerindo um momento de reflexão e encerramento de ciclos.

Sagitário: A tensão entre Mercúrio em Virgem e Netuno em Peixes traz um desafio onde pode enfrentar dificuldades para manter o foco ou ver as situações com clareza. Este aspecto pode gerar confusão ou distrações, especialmente em questões profissionais ou em projetos que requerem atenção aos detalhes.

Capricórnio: A semana será marcada por um foco em sua vida profissional e social, enquanto desafios relacionados à clareza de comunicação e decisões podem surgir. Com o Sol chegando no ponto mais alto do seu Mapa, este é um ótimo momento para mostrar suas habilidades, assumir novas responsabilidades ou traçar metas mais claras para o futuro.

Aquário: Os próximos dias trazem um impulso de expansão intelectual, desejo de novas experiências e a necessidade de atenção especial à forma como você se comunica e organiza suas ideias. Você estará mais aberta a ver o mundo sob uma perspectiva mais ampla e buscará oportunidades de crescimento que envolvam aprendizado e inovação. Se você estiver planejando uma viagem ou curso, este é um momento favorável para isso.

Peixes: Nos relacionamentos, você estará inclinada a buscar maior entendimento emocional e espiritual, o que pode levar a conversas reveladoras e transformadoras. Em questões financeiras, pode haver oportunidades de investimentos, mas tome cuidado com decisões baseadas apenas em emoção.

Pílulas astrológicas da semana:

23/9: Sol em Libra e Vênus em Escorpião iluminam os relacionamentos e a sociabilidade. Faça o equilíbrio emocional de tudo que surgir.

24/9: Mercúrio em Virgem e Urano em Touro intensificam nossa determinação em prol dos nossos objetivos de vida.

25/9: Mercúrio em Virgem entra em tensão com Netuno em Peixes e provoca ilusões em excesso. Cautela nas tomadas de atitudes.

26/9: Mercúrio chega em Libra e promove dinamismo e movimento na vida social.

27/9: Nada é mais certeiro quanto o que sentimos no coração.

28/9: Proteja-se sempre dos pensamentos que te impedem de ser quem você é.

29/9: Não se demore em processos que você já sabe o caminho.

