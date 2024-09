Beleza dos astros: os lançamentos da Beauty Fair 2024 para cada signo

Entre 7 e 10 de Setembro, aconteceu a Beauty Fair, a maior feira de beleza da América Latina. Mais de 2000 marcas estiveram presentes no evento e trouxeram novidades e tendências para o mercado de beleza. E, pensando na gama de lançamentos, mapeamos algumas opções que podem dar match com cada signo do zodíaco. Confira!

Lançamentos da Beauty Fair 2024 para cada signo

Áries - Batom líquido da Wet n Wild A fórmula super pigmentada é o grande diferencial da linha, além de proporcionar textura sedosa e longa duração. Disponível em cinco tonalidades, a “Nudist Peach” faz o estilo da ariana poderosa e determinada. Compre agora: Beleza na Web - R$ 59,90

Touro - Lip Balms da Creamy A Creamy se uniu à The Coffee para criar algo novo e único: uma linha de Lip Balms, a “The Coffee Collection,” inspirada nas bebidas mais icônicas da The Coffee, como Mocha, Latte e Chai. A novidade, disponível em três opções, traz ingredientes que hidratam, regeneram e dão volume aos lábios – tudo que o signo de Touro busca. Compre agora: Creamy - R$ 95,98

Gêmeos - contorno líquido da Bauny A Bauny traz o Contorno Líquido Soft Cream, que assim como outros produtos da marca, é multifuncional, podendo ser usado no rosto, olhos e lábios, e se encaixa muito bem com o dinamismo e agilidade típicos do signo de Gêmeos. Compre agora: Beleza na Web - R$ 45,40

Cancer - ciclo jardin nectarina da Ciclo A Ciclo traz a coleção “Ciclo Jardin”, inspirada na elegância e exuberância dos jardins franceses. A fragrância de Nectarina foi escolhida para as cancerianas românticas, que priorizam a leveza da vida. Além do perfume, a linha conta ainda com body splash, hidratante corporal e sabonete líquido. Compre agora: Ciclo - R$ 99,90

Leão - blonde da Schwarzkopf Para as leoninas corajosas e empoderadas, a Schwarzkopf traz a linha BLONDME, com o Sistema Bonding Avançado, que tem a proposta de oferecer resultados no salão e em casa. Compre agora: Beleza na Web - R$ R$ 118,90

Virgem - paleta da Wet n Wild Paleta de 5 cores com acabamentos variados: fosco, acetinado, metálico, cintilante e brilhante, em opções de tons frios, quentes e neutros. Combinação poderosa para a praticidade da virginiana Compre agora: Beleza na Web - R$ R$ 55,90

Libra - Jelly Tint da Ricca Para as librianas alegres e cheias de vida, a nova linha Jelly Tint, da Ricca, pode ser usada como batom, blush e sombra, possibilitando a construção de cor, dependendo da quantidade de aplicações, o que permite conquistar desde um efeito natural até um resultado mais marcante. Disponível nas versões Cereja, Pêssego e Vinho. Compre agora: Ricca - R$ R$ 34,99

Esmaltes Vult + Fruit-tella® A Vult trouxe a collab com a marca Fruit-tella e uma linha inteira de produtos entre hidratantes, balms e esmaltes. E, para deixar a sensualidade da Escorpiana aflorar, a tonalidade de Morango pode ajudar! O esmalte possui fórmula com efeito gel, possui o Extrato de Algas Marinhas, proporciona hidratação e força às unhas, além de cor intensa, longa duração e secagem rápida. Pode ser encontrado ainda nas versões Morango com Creme, Blueberry e Caramelo. Compre agora: Vult - R$ 46,86

Sagitário - bb cream da Vizzella Para as aventureiras e otimistas sagitarianas, a Vizzella apresenta na Beauty Fair o relançamento do BB Cream com mais tecnologia, performance e agentes uniformizadores de tom, o que garante que manchinhas sejam suavizadas ao longo do uso contínuo do produto. Compre agora: Beleza na Web - R$ 65,90

Capricórnio - fixador de penteados da Rigolim Hair and Co Para as capricornianas que precisam estar prontas sempre e para tudo, a Rigolim Hair and Co traz uma linha completa de finalizadores e fixadores de penteados, com ação antifrizz Compre agora: Beleza na Web - R$ R$ 109,99

Aquário - Paleta de sombras da Catharine Hill

Para as originais e excêntricas aquarianas, a paleta New York é composta por 10 tons frios, todas as tonalidades com textura macia, alta pigmentação e fixação, além de ser fácil de esfumar, permitindo a criação de maquiagens que vão desde o dia a dia até eventos noturnos. Compre agora: Beleza na Web - R$ R$ 100,90

Peixes- sérum Noturno da Felps A Felps trouxe para a Beauty Fair um sérum de uso noturno que oferece nutrição reparadora durante o sono. Indicado para fios secos, ressecados e/ou danificados, sua fórmula fluida, leve e não oleosa proporciona ação antifrizz, acalma o couro cabeludo e auxilia na redução da porosidade. Para as piscianas que gostam de praticidade e cuidado extra – ainda mais durante uma bela noite de sonhos. Compre agora: Beleza na Web - R$ 46,90

