As mães famosas de cada signo.

Neste Dia das Mães, que tal descobrir o signo de algumas das mães mais famosas do planeta? A seguir, nós separamos as mais icônicas, como Beyoncé, Britney Spears e Madonna — grandes mulheres tanto em cima dos palcos, quanto em suas maneiras singulares de vivenciar a maternidade. Confira:

Xuxa (Áries)

Xuxa é mãe, obviamente, de Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com Luciano Szafir. Assim como toda boa ariana, a apresentadora não abriu mão de seus princípios no momento de criar a filha. Desde o início, ela fez questão de criá-la longe dos holofotes, buscando proteger sua privacidade e proporcionar uma infância comum.

Uma missão quase impossível se tratando de uma personalidade no alcance de Xuxa, porém, a ariana, de certa forma, conseguiu conquistar a façanha, provando algo muito comum entre todas as mães de Áries: uma enorme persistência.

Adele (Touro)

Adele, famosa por hits como “Rolling in the Deep” e “Someone Like You”, é mãe de Angelo, fruto de seu relacionamento com Simon Konecki. Touro, sem dúvidas, dá uma grande prioridade à rotina e a família. Por isso, nenhum de nós ficou surpreso quando a cantora optou por fazer uma longa pausa em sua carreira para dedicar tempo à sua família. Ela está certíssima? Com certeza! Porém, mal podemos esperar por um novo disco (e quem sabe, uma passagem pelo Brasil, não é mesmo?).

Ivete Sangalo (Gêmeos)

Gêmeos é sinônimo de dinamismo e pluralidade, traços que definitivamente conversam com a grande potência que é Ivete Sangalo. Mãe de Marcelo, Helena e Marina, frutos de seu casamento com Daniel Cady, a cantora equilibra sua carreira agitada com a rotina da maternidade. Soa impossível, mas geminianos são os maiorais quando o assunto é ser multitarefa, não é mesmo?

Grazi Massafera (Câncer)

Grazi Massafera é mãe de Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond. Em suas redes sociais, ela demonstra toda a sensibilidade de Câncer ao mostrar a importância da maternidade em sua vida, compartilhando momentos lindíssimos ao lado da filha.

Madonna (Leão)

Leão, regido pelo Sol, é potência e poder absoluto. E se há um ser nesse planeta que possui poder absoluto, esse alguém é Madonna. A icônica rainha do pop é mãe de seis filhos, incluindo Lourdes, Rocco, David, Mercy, Estere e Stella. Ao longo de sua carreira, se tornou uma grande voz acerca da importância da adoção, demonstrando sua sensibilidade ao adotar crianças de diferentes países e culturas.

Beyoncé (Virgem)

Quem assistiu o documentário da “Renaissance Tour” sabe como Beyoncé leva o fato de ser virginiana ao pé da letra. Extremamente perfeccionista, a mãe de Blue Ivy, Rumi e Sir, frutos de seu relacionamento com Jay-Z, está frequentemente representando o seu viver maternal através de seus trabalhos, demonstrando que valores como a disciplina e o comprometimento são pilares essenciais em sua trajetória como mãe e mulher.

Kim Kardashian (Libra)

A ultra mega celebridade Kim Kardashian é mãe de North, Saint, Chicago e Psalm, frutos de seu casamento com Kanye West. Assim como qualquer Libriana que se preza, ela expressa o seu lado descontraído e festivo através dos conteúdos que publica ao lado dos filhos nas redes sociais. She’s a cool mom!

Anne Hathaway (EscorpIão)

Uma das grandes atrizes de nossa geração, Anne Hathaway é mãe de Jonathan, ao lado do marido Adam Shulman. Intensa em sua criatividade, a estrela também demonstrou toda a sua intensidade escorpiana ao reforçar o quanto a maternidade transformou a sua vida.

Britney Spears (Sagitário)

Sagitarianos são aventureiros natos, e Britney Spears definitivamente se encaixa neste perfil. Sempre que publica fotos ao lado dos filhos, Sean Preston e Jayden James, a princesa do pop está os acompanhando nas viagens e momentos mais inusitados possíveis.

Pepita (Capricórnio)

Pepita, de 33 anos, é mãe de Lucca Antonio, de dois anos, ao lado do marido Kayque Nogueira. “Sei que outras manas também têm esse mesmo sonho que eu e torço para que consigam realizar. Sei que tenho representatividade, mas quero ver outras alcançando tudo que alcancei. Tem muita Pepita por aí que precisa ser enxergada como ser humano e merece ser feliz, se casar e ser mãe”, declarou em entrevista à revista Marie Claire.

Shakira (Aquário)

As mães de Aquário são conhecidas por sua natureza independente, progressista e amigável. A definição da Shakira, né? Desde a sua força durante o polêmico término com o jogador Piqué, até a maneira em que a artista incentiva a expressão artística de seus filhos, Milan e Sasha, a artista é um ótimo exemplo de originalidade e força tanto nos palcos quanto nos bastidores com a sua família.

Giovanna Antonelli (Peixes)

A renomada atriz Giovanna Antonelli é mãe de três filhos: Pietro, fruto de seu casamento com o diretor Leonardo Nogueira, e as gêmeas Sofia e Antônia, frutos de seu relacionamento com o empresário Rômulo Arantes Neto.

Além de seu talento nas telas, Antonelli demonstra a importância da maternidade em sua vida ao compartilhar momentos de amor e dedicação com seus filhos em suas redes sociais, mostrando-se uma mãe presente e carinhosa, no melhor estilo pisciano possível.