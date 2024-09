Horóscopo da semana: presença de Vênus favorece o amor

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

No horóscopo da semana de 02 a 08 de setembro, os astros reservam previsões interessantes e oportunidades únicas para todos os signos do zodíaco. Com influências planetárias significativas, como Marte ingressando em Câncer e Vênus iluminando o caminho de muitos, é o momento ideal para cada signo explorar seus potenciais e superar desafios.

Desde a busca por harmonia nos relacionamentos até a reavaliação de metas profissionais, há uma série de energias favoráveis no ar que podem ser aproveitadas para o crescimento pessoal e emocional. Seja você de Áries a Peixes, prepare-se para descobrir o que o universo tem a lhe oferecer e como essas influências cósmicas podem impactar positivamente sua vida.

Confira a seguir as previsões para cada signo e saiba como aproveitar ao máximo as oportunidades desta semana!

HORÓSCOPO DA SEMANA

Áries: Esta semana favorece os assuntos do coração, mas lembre-se de agir com delicadeza. Com Marte ingressando em Câncer, surge uma maior conexão emocional e uma atmosfera de energias positivas na vida íntima, permitindo o surgimento de novas oportunidades e experiências.

Touro: Evite pressionar certas questões no ambiente profissional nesta semana. Aproveite este período para traçar planos e organizar suas metas futuras. É uma excelente oportunidade para refletir sobre suas realizações e definir com clareza o que realmente quer conquistar.

Gêmeos: Vênus chegando no ponto mais positivo do seu Mapa Astral coloca seus relacionamentos em evidência. Este é um momento perfeito para fortalecer vínculos com amigos e familiares, mas fique atento para não cair em mal-entendidos. Mantenha uma comunicação clara e direta para evitar qualquer tipo de confusão.

Continua após a publicidade

Câncer: Com Marte entrando em seu signo, a conexão emocional nos relacionamentos se torna essencial. No campo amoroso, valorize os momentos de intimidade e carinho, seja fortalecendo o vínculo com seu par romântico ou explorando novas relações.

Leão: Para quem está em um relacionamento, é a hora perfeita para surpreender com atitudes que demonstram harmonia e reciprocidade. Para quem estiver em busca de um amor, as chances de conhecer alguém especial estão em alta. Com Vênus influenciando sua comunicação, o amor pode trazer surpresas agradáveis na sua rotina.

Virgem: Este é um momento ideal para revisar seus projetos no trabalho, ajustar suas estratégias e assegurar que tudo esteja em perfeito alinhamento. Aproveite também para planejar suas finanças com cuidado e organizar tudo que for necessário, garantindo uma estabilidade financeira a longo prazo.

Libra: Com Vênus iluminando seu signo, você se mostrará mais aberta em suas relações, o que promoverá bem-estar e momentos agradáveis. Se estiver em um relacionamento, aproveite para desfrutar de momentos de paz e diversão. Mas, para quem estiver em busca, encontros descontraídos podem se transformar em conexões mais significativas.

Escorpião: Nos relacionamentos, a semana pode trazer à tona emoções intensas. É um excelente período para resolver pendências ou para aprofundar a conexão dentro dos assuntos amorosos. Caso surjam tensões, manter um diálogo aberto e sincero será fundamental para transformar a relação e fortalecer o vínculo.

Continua após a publicidade

Sagitário: Na área profissional, esta semana é ideal para adotar uma abordagem otimista, porém cautelosa. Esteja receptiva a novas oportunidades, mas avalie os riscos com atenção antes de tomar decisões significativas. No amor, sua energia otimista será crucial para atrair pessoas que compartilham dos mesmos interesses que você.

Capricórnio: Esta semana, você pode enfrentar uma pressão maior para obter resultados na carreira, mas sua dedicação e esforço serão valorizados. Aproveite este período para revisar seus objetivos e confirmar que está seguindo a direção certa para alcançá-los.

Aquário: A semana pode despertar um desejo crescente de liberdade e independência. No entanto, é crucial manter um equilíbrio com a conexão emocional, especialmente em relacionamentos. Já no trabalho, os próximos dias são propícios para explorar novas ideias e buscar formas inovadoras de aumentar sua renda, mas é essencial proceder com cuidado e planejamento.

Peixes: Seja prudente com seus gastos. Evite compras por impulso e tome decisões financeiras baseadas na sua realidade hoje, mantendo uma abordagem prática para garantir sua estabilidade a longo prazo. Na vida amorosa, este é um período ideal para diálogos profundos e para comunicar seus sentimentos com sinceridade.

Pílulas astrológicas da semana:

Continua após a publicidade

02/09: Lua Nova em Virgem promove novidades com chances de estruturação. Tudo que chega agora vem para ficar

03/09: Tensão entre Marte e Netuno deixa as coisas confusas. Não tome decisões hoje

04/09: Marte chega em Câncer promove um alinhamento dos assuntos emocionais

05/09: Não espere o momento certo para viver. O tempo está passando

06/09: Ouse fazer algo que nunca tenha feito antes

Continua após a publicidade

07/09: Mercúrio em Leão e Urano em Touro deixam certas situações confusas. Imprevistos e alteração de planos podem acontecer

08/09: Sol em Virgem e Saturno em Peixes nos questionam sobre os verdadeiros compromissos que temos na vida. Chegou a hora de viver com mais responsabilidade.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.