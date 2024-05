Horóscopo da semana: as previsões dos signos de 13/5 a 19/5

A Lua Nova chega no céu trazendo renovação e boas possibilidades para todos os signos! É hora de prestar atenção no trânsito de Mercúrio, Marte e Urano – em setores diferentes do mapa, eles impulsionam abertura de caminhos, com projetos promissores à vista. A seguir, confira o horóscopo da semana pela astróloga Vivi Pettersen.

Áries: A semana traz energias de sobra para você realizar um sonho ou colocar um plano em prática. Com a chegada de Mercúrio em seu setor financeiro, os caminhos se abrem e as chances de ter novas fontes de renda chegam com facilidade. A Lua Nova fortalece sua autoestima e autoconfiança, abrindo portas nos romances.

Touro: Mercúrio chega em seu signo promovendo certos movimentos que deixam seus planos mais próximos de serem concretizados. Sua comunicação será a chave do sucesso essa semana, portanto, tenha cautela. Com a união de Sol e Urano, prepare-se para mudanças que te colocam na rota correta do seu destino. Não tenha medo.

Gêmeos: Com a união de Sol e Urano em seu setor de inconsciente, pode-se aguardar uma semana de mudanças profundas. Crenças, padrões e questões limitantes ganham novos capítulos de resolução. Não será fácil mexer nisso, mas extremamente necessário. Além disso, a Lua Nova favorece projetos e ideias ligadas a comunicação e ensino. Esteja pronta.

Câncer: A Lua Nova começa a semana em seu setor financeiro indicando boas oportunidades de lucros, incluindo de coisas que achava que não tinha mais solução. Tenha em mente sua capacidade e espante o medo de arriscar e de confiar em sua capacidade. Sua vida social ganha movimentos prósperos, com encontros alegres e festivos com amigos e conhecidos.

Leão: A Lua Nova inicia a semana em seu signo promovendo uma renovação emocional. É hora de reagir e de promover boas oportunidades para o seu caminho. Não tenha receio de arriscar e de confiar em sua intuição para dar andamento em suas escolhas. A união de planetas em seu setor de trabalho favorece novidades e mudanças positivas.

Virgem: Com Mercúrio chegando em seu setor de crescimento e expansão, você se prepara para conduzir melhor a sua jornada de aperfeiçoamento. Uma viagem ou estudo não estão fora dos seus planos, te levando a descobrir um pouco mais sobre seus propósitos. É hora de concretizar suas ideias de acordo com o que deseja de fato em sua vida.

Libra: Marte continua em seu setor de relacionamentos promovendo intimidade e união com base em objetivos semelhantes. Porém, a reunião planetária em seu setor de transformação promove mudanças profundas e positivas, o que traz a você oportunidades de crescimento. É hora de se desapegar do velho para que o novo seja construído.

Escorpião: Vários planetas estão em seu setor de relacionamento, promovendo mudanças profundas em seu modo de agir e de conduzir o amor em sua vida. Não tenha medo de viver o que precisa e olhar para o futuro com mais responsabilidade. Uma relação tem grandes chances de ganhar passos mais sérios e estruturados.

Sagitário: A semana é de Lua Nova em seu setor de expansão, deixando o caminho livre para seus planos. Porém, tenha cautela com sentimentos limitantes, já que uma sensação de incapacidade pode aparecer – sendo apenas o medo tentando te segurar. Lembre-se da sua jornada e do seu merecimento. Marte em seu setor de romances ainda deixa aberto novas oportunidades no amor.

Capricórnio: Com a reunião de planetas no seu setor mais positivo do Mapa você passa a semana um pouco mais otimista, apesar das mudanças que estão por vir. O momento é de transformação, mas de forma necessária, que consiga te elevar a outro patamar. Com a chegada de Mercúrio neste setor, pode-se esperar por momentos divertidos, de encontros e novos conhecimentos.

Aquário: Mercúrio chega em seu setor de família e abre espaço para mudanças dentro do lar. Você pode querer mudar algo de lugar ou até mesmo se mudar de onde está – o fato é que sua percepção e vontade não serão mais as mesmas. Abra-se para o novo e para o que o Universo tem para te mostrar. A Lua Nova em seu setor de relacionamento deixa as coisas mais claras para as suas decisões

Peixes: Marte continua em seu setor financeiro trazendo boas novas para projetos, ideias e novos trabalhos. Não é hora de descansar, você tende a recriar suas energias em prol do que deseja a médio e longo prazo. Mercúrio chega em seu setor de comunicação e abre espaço para novos projetos e estudos. Coloque-se em movimento.

