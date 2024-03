Horóscopo da semana: previsões entre 18/03 e 24/03

Não tenha medo de arriscar, a vida pede coragem e quanto mais nos colocamos à disposição da vida, mais as coisas acontecem como deveriam! Com o Sol chegando em Áries e Vênus junto de Júpiter, o período é de importantes passos no amor e no crescimento pessoal. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana

Áries: A semana é sua! O Sol chega em seu signo renovando a vida por completo. Com isso, as vibes do Ano Novo Astrológico trazem encaminhamentos importantes, principalmente em relação aos seus objetivos para esse ano.

Touro: Com a chegada do Ano Novo Astrológico, você consegue ter mais clareza com suas emoções. Vênus, em parceria com Júpiter em seu signo, traz crescimento no amor.

Gêmeos: Vênus e Saturno promovem aspectos importantes e de muita maturidade na carreira. Reconhecimento e até algo novo, com mais estrutura, chega em sua vida. Com o início do Ano Novo Astrológico, sua sociabilidade ganha novas energias.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu signo, trazendo recolhimento e uma análise profunda do seu sentir. Questões familiares ganham destaque nos próximos dias. A carreira também, com chances de novidades e crescimento.

Leão: O Sol chega em seu setor de expansão e traz luz para projetos e objetivos que coloquem você na rota do crescimento. Planos de viagem, assim como cursos e especializações podem ser uma realidade nesse momento. Vênus e Saturno trazem mudanças e encaminhamentos para o amor.

Virgem: Com o início do Ano Novo Astrológico, você experimenta nos próximos dias direcionamentos importantes em tudo que sabe, mas evita mudar. É hora de recomeçar com mais foco no que deseja realmente. Vênus continua abençoando o amor, com chances de dar novos passos em direção ao futuro.

Libra: A semana traz uma renovação de energia para o amor. Clareza, alegria, mas certa ansiedade também estão lado a lado nessa vibração, convém equilibrar tudo para não perder ou se exceder em nada. Parcerias de trabalho também ganham novos e prósperos movimentos.

Escorpião: A semana começa com a Lua mais emocional, configurando a você um aspecto mais reflexivo. Porém, a energia muda e durante a semana e traz aspectos importantes para suas relações, deixando tudo mais seguro e estável.

Sagitário: Com a chegada do Sol no ponto mais positivo do seu Mapa, você experimenta dias de muita alegria, energia e criatividade em alta. Vênus e Saturno podem colocar algumas responsabilidades familiares a mais essa semana.

Capricórnio: Semana de Ano Novo Astrológico traz renovação de energia em seu trabalho. Você se sente mais motivada e disposta, mas é necessário equilibrar para não gerar mais ansiedade. O momento é de reconhecimento e novidades que agregam seus objetivos.

Aquário: Semana de boa sorte e direcionamentos positivos nas finanças. Algo muito esperado por você pode finalmente acontecer. Com a chegada do Sol em Áries, sua espontaneidade e sociabilidade se renovam – pessoas novas e possibilidades de movimento na vida acontecem a qualquer momento.

Peixes: Vênus continua unida a Saturno em seu signo e, com a companhia de Marte, que chega em seu signo essa semana, você promove novos direcionamentos em sua vida, principalmente no amor. Com o Sol chegando em seu setor financeiro, boas novas chegam também. Aguarde por possibilidades concretas de novos ganhos.